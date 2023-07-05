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Не захотел увидеть доказательства и уехал: посланник из Китая не поверил, что ВСУ сбили "Кинжал"

Китай не верит, что ВСУ с помощью Patriot сбивают "несбивные" ракеты

сегодня, 20:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Во время своего визита в Украину специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй отказался поверить, что обслуживающие комплекс Patriot военные, смогли уничтожить российский "Кинжал" и уехал, не захотев ждать доказательства от Украины.

Не захотел увидеть доказательства и уехал: посланник из Китая не поверил, что ВСУ сбили "Кинжал"

Ли Хуэй (фото из открытых источников)

Об этом сказал глава оборонного министерства Алексей Резников, передает Financial Times.


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Как отметил украинский министр обороны, во время визита китайского представителя в Киев украинцы уже уничтожили несколько "Кинжалов" с помощью комплекса Patriot, но китайский посланник Ли Хуэй не мог поверить, что перехватить российские гиперзвуковые ракеты – возможно.

"Я предложил, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", — сообщил Алексей Резников.

Но, как он утверждает дальше, Ли уехал из Киева, не увидев предоставленных доказательств украинской стороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай хочет углубить свои связи с армией РФ. Китай хочет установить более тесные связи с российскими военными. Такой шаг официальный Пекин намерен продемонстрировать, чтобы показать, что мятеж ПИК "Вагнер" не может подорвать сотрудничество двух стран и КНР и в дальнейшем будет поддерживать путинский режим.

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу заявил во время переговоров с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым, что совместными усилиями обеих сторон отношения между двумя военными и в будущем будут укрепляться. Ведь две страны заинтересованы добиваться нового прогресса и пытаться выйти на новый уровень сотрудничества.

Bloomberg пишет, что это добавляет признака того, что Китай укрепляет связи с РФ после бунта наемников "Вагнера" в прошлом месяце, представлявшем наибольшую угрозу правлению российского диктатора Владимира Путина.
 



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