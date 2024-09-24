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Не явился в ТЦК по повестке из-за свадьбы и рождения ребенка: что решил суд

Бракосочетание и рождение ребенка не являются основаниями для отсрочки от мобилизации в Украине.

сегодня, 12:00
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Автор:
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Slava Kot

Нововолынский городской суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации в Украине. Уроженец Нововолынска Иван К., не явился в военкомат после получения повестки, ссылаясь на личные причины – свадьбу и рождение ребенка.

Не явился в ТЦК по повестке из-за свадьбы и рождения ребенка: что решил суд

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Согласно материалам суда, еще в 2018 году Иван К. был признан годным к прохождению военной службы. 26 октября 2022 года он лично получил повестку, которая обязывала его явиться через два дня в ТЦК для дальнейшей службы. Однако в военкомат мужчина не пришел.

Обвиняемый свою вину не признал, утверждая, что просил отсрочку из-за беременности невесты. По словам Ивана К., свадьба состоялась 29 октября, а после этого он подал в военкомат свидетельство о браке. Он также пояснил, что за несколько дней до свадьбы явился в территориальный центр комплектования, чтобы получить документы осуществить процедуру заключения брака.

Впрочем, суд не признал такие причины уважительными. Представители ТЦК отметили, что брак и рождение ребенка не являются основаниями для отсрочки во время мобилизации в Украине.

На основе собранных доказательств суд квалифицировал действия мужчины по статье 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за уклонение от мобилизации. Мужчина был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина отказался идти в армию из-за религиозных взглядов. Суд объявил приговор по этому делу.

Также "Комментарии" писали о заявлении начальника Одесского ТЦК о процессе "бусификации" во время проведения мобилизации в Украине.



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Источник: https://www.volynnews.com/news/all/cherez-vesillia-i-narodzhennia-dytyny-ziavyvsia-na-sluzhbu-volynianynu-daly
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