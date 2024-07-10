"Не выдержал": Лубинец рассказал, что отправил крайне эмоциональное сообщение в Россию

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Slava Kot
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что после российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" отправил сообщение своей российской коллеге Татьяне Москальковой с эмоциональным текстом.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников
Во время выступления на пресс-конференции "Вернуть значит спасти" Дмитрий Лубинец рассказал о своей первой реакции на удар по детской больнице. По словам Лубинца, он 8 июля общался с уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой.
Украинский омбудсмен рассказал, что отправил Москальковой эмоциональное сообщение, однако не будет разглашать его содержание, чтобы не повлиять на возможность вернуть находящихся в плену украинцев.
8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Российские ракеты попали по гражданским объектам, в частности, по детской больнице "Охматдет" в Киеве. После спасательных работ стало известно, что из-за российской атаки погибли 33 человека, из которых пятеро детей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский эмоционально высказался после ракетного удара по "Охматдету" и заявил, что хотел бы убить российского диктатора Владимира Путина.
Также "Комментарии" писали, что в Чехии вызвали российского посла из-за ракетного удара РФ по детской больнице и рассказали о сообщениях, которые тот должен отправить в Москву.
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