"Не выдержал": Лубинец рассказал, что отправил крайне эмоциональное сообщение в Россию

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что после российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" отправил сообщение своей российской коллеге Татьяне Москальковой с эмоциональным текстом.



Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников

Во время выступления на пресс-конференции "Вернуть значит спасти" Дмитрий Лубинец рассказал о своей первой реакции на удар по детской больнице. По словам Лубинца, он 8 июля общался с уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

"Было общение технического характера о возвращении граждан Украины, а после эмоциональна была моя реакция на события, связанные с обстрелом гражданской инфраструктуры и гибелью украинских детей", — сказал Лубинец.

Украинский омбудсмен рассказал, что отправил Москальковой эмоциональное сообщение, однако не будет разглашать его содержание, чтобы не повлиять на возможность вернуть находящихся в плену украинцев.

"Настолько чувствительна тема, я не хочу, чтобы это как-то повлияло на коммуникацию. Я уже просто не выдержал. Понимаете, у меня такое же отношение, как у каждого из вас. Я когда увидел эти фотографии — у меня тоже дети", — пояснил Лубинец.

8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Российские ракеты попали по гражданским объектам, в частности, по детской больнице "Охматдет" в Киеве. После спасательных работ стало известно, что из-за российской атаки погибли 33 человека, из которых пятеро детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский эмоционально высказался после ракетного удара по "Охматдету" и заявил, что хотел бы убить российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что в Чехии вызвали российского посла из-за ракетного удара РФ по детской больнице и рассказали о сообщениях, которые тот должен отправить в Москву.