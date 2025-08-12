logo

BTC/USD

118991

ETH/USD

4312.11

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не все еще потеряно: в какую сторону начала меняться позиция Трампа по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Не все еще потеряно: в какую сторону начала меняться позиция Трампа по Украине

Politico пишет о том, что у Европы есть два рычага влияния на Трампа перед переговорами с Путиным

12 августа 2025, 09:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп отказывается говорить о гарантиях безопасности, его позиция в отношении Украины постепенно приближается к европейской после месяцев безрезультатных контактов с Кремлем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Не все еще потеряно: в какую сторону начала меняться позиция Трампа по Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что европейские лидеры заявили, что не следует обсуждать никакие уступки по Украине до того, как Россия согласится на полное прекращение огня. В Европейской комиссии предупредили, что любое мирное соглашение должно уважать "территориальную целостность" Украины, а также гарантировать безопасность.

Там также анонсировали новые антироссийские санкции, а также продолжение финподдержки Украины и продвижение ее заявки на вступление в Евросоюз.

"Подобные требования свидетельствуют о том, что Европа становится более склонной высказывать свою позицию по вопросу урегулирования войны России против Украины", — написало издание.

При этом журналисты обратили внимание, что Дональд Трамп недавно поговорил по телефону с ключевыми европейскими лидерами и пообещал вернуть Украине часть территории. 

По мнению авторов материала, все это сигнализируют о том, что Европа использует определенные рычаги давления и это дает результат. Трамп вынужден считаться с позицией Брюсселя.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин до сих пор не проявил никакого реального желания идти на компромиссы, ради установления мира в Украине, поэтому саммит лидеров США и РФ на Аляске, с большой вероятностью, не изменит эту ситуацию. Такое мнение высказал представитель Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/eu-leaders-pressure-trump-ahead-of-his-talks-with-putin-on-ending-ukraine-war/
Теги:

Новости

Все новости