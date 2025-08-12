Не все еще потеряно: в какую сторону начала меняться позиция Трампа по Украине

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп отказывается говорить о гарантиях безопасности, его позиция в отношении Украины постепенно приближается к европейской после месяцев безрезультатных контактов с Кремлем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что европейские лидеры заявили, что не следует обсуждать никакие уступки по Украине до того, как Россия согласится на полное прекращение огня. В Европейской комиссии предупредили, что любое мирное соглашение должно уважать "территориальную целостность" Украины, а также гарантировать безопасность.

Там также анонсировали новые антироссийские санкции, а также продолжение финподдержки Украины и продвижение ее заявки на вступление в Евросоюз.

"Подобные требования свидетельствуют о том, что Европа становится более склонной высказывать свою позицию по вопросу урегулирования войны России против Украины", — написало издание.

При этом журналисты обратили внимание, что Дональд Трамп недавно поговорил по телефону с ключевыми европейскими лидерами и пообещал вернуть Украине часть территории.

По мнению авторов материала, все это сигнализируют о том, что Европа использует определенные рычаги давления и это дает результат. Трамп вынужден считаться с позицией Брюсселя.

