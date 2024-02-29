Не Венгрия. Страна ЕС заговорила о необходимости переговоров между Украиной и РФ

По его словам, в Европе осуждают Россию как агрессора. Однако, подчеркнул Пеллегрини, после двух лет полномасштабной войны ситуация находится в тупике. По его словам, никто не знает, как решить эту "ситуацию", поэтому, вероятно, пришло время для "дипломатического решения".

Петер Пеллегрини

Пеллегрини подчеркнул, что есть опасения, если "конфликт" не прекратить, то через год в Украине снова будут несколько десятков тысяч погибших.

Спикер словацкого парламента надеется, что удастся отыскать людей, которые могут организовать переговоры между Украиной и Россией, чтобы "остановить убийства людей".

При этом Пеллегрини все же признал, что именно Украина должна решать, как она хочет завершить войну и пойдет ли на переговоры.

Словацкий премьер напомнил, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину его страна помогала Киеву военной техникой, а сейчас помогает в гуманитарной сфере. Именно поэтому, добавил он, не справедливо критиковать Словакию за ее позицию по поводу войны.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Украине и России нужно сесть за стол переговоров , чтобы остановить войну. При этом президент добавил, что Турция готова предоставить площадку для переговоров.

Вместе с тем, известно, что российский президент Владимир Путин во время обращения к россиянам заявил о том, что армия РФ имеет успехи на всей линии фронта в Украине. По его словам, оккупанты успешно "освобождают" территории Донбасса. Также кремлевский диктатор добавил, что "специальная военная операция" будет проходить, пока ее цели не будут выполнены.