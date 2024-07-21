"Не в позитивную сторону": Зеленский рассказал о потерях Украины на войне

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает количество людей, которые теряет Украина на войне против России. Однако президент отказался озвучить украинские потери, указав, что этим может воспользоваться Россия.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью BBC рассказал о потерях Украины на войне.
На вопрос журналиста, как долго Украина может нести такие значительные потери на войне, Зеленский отметил, что это зависит от нескольких факторов.
Зеленский подчеркнул, что Украина пытается минимизировать потери на войне. По словам президента, существует большая разница между убитыми и ранеными. В Украине на одного убитого 6-8 раненых военных, тогда как в России на убитого – 2-3 раненых.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал способ окончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали оскорблениями на заявление президента Украины о переговорах с РФ.
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Ігор
сегодня, 12:35
Не в позитивну сторону? Між вбитими та пораненими є різниця? В корумпованого маразм сильніший ніж у Байдена. І після цього божий народ розумний? Не дивно що вони нічого створювати не здатні оте що вкрадуть у кордонах 1991 те і їх. Головне зуміти обдурити інших собі на користь. Ну терпіли і попали!