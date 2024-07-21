"Не в позитивную сторону": Зеленский рассказал о потерях Украины на войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает количество людей, которые теряет Украина на войне против России. Однако президент отказался озвучить украинские потери, указав, что этим может воспользоваться Россия.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью BBC рассказал о потерях Украины на войне.

"Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день, для меня это очень болезненный и важный вопрос. Я каждый день, к сожалению, вижу эти изменения. И они не в положительную сторону. Меньше не становится. И я сейчас не могу сказать вам это количество, потому что такой момент, мы не хотим, чтобы россияне знали всю информацию", — заявил Зеленский.

На вопрос журналиста, как долго Украина может нести такие значительные потери на войне, Зеленский отметил, что это зависит от нескольких факторов.

"Это зависит прежде всего от морального духа военных, морального духа народа, который работает, чтобы у военных были деньги, зарплаты. Это зависит от единства между военными и гражданскими в Украине. Мы можем бороться до победы, но если все эти элементы будут работать", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина пытается минимизировать потери на войне. По словам президента, существует большая разница между убитыми и ранеными. В Украине на одного убитого 6-8 раненых военных, тогда как в России на убитого – 2-3 раненых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал способ окончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали оскорблениями на заявление президента Украины о переговорах с РФ.