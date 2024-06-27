Не уверен не блефуй: Макрона обвинили в том, что войска КНДР едут в Украину

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Ткачик Олеся
КНДР пока направляет в Украину свои инженерный войска. Но, как говорит экономист Алексей Кущ, там, где инженерные войска, там могут быть и штурмовики.
Войска КНДР
Военные эксперты обратили внимание, что россияне штурмуют, но иногда закрепиться не могут. Получаются "качели" на фронте.
В то время немецкий обозреватель Юрген Наудитт пишет, что центральная военная комиссия КНДР объявила об "объединении" своих сил с армией РФ. В рамках военного союза между РФ и КНДР первые силы северокорейской армии возможно прибудут к линии фронта в июле.
Наудитт пишет о том, что "Запад будет протестовать" а в Пентагоне написали, что "за этим определенно стоит следить".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ОП возмущены тем, что в ООН нет никакой реакции по поводу отправки корейских войск в Украину.
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Ігор
27 июня 2024, 13:46
Теж саме можна сказати нашим псевдо патріотам, які бігали Хрещатиком з фаєрами і кричалками. А Україні постійно тільки гірше. Це можна сказати словами Машина времени Макаревича: Скажи мне чему ты рад Постой оглянись назад И ты увидишь как вянет листопад И вороны кружат Там где раньше был цветущий сад. Макаревич, до речі засудив Путіна.