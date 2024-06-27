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Не уверен не блефуй: Макрона обвинили в том, что войска КНДР едут в Украину

Именно Макрон виновен в том, что КНДР отправляют в Украину войска

27 июня 2024, 14:16
Автор:
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Ткачик Олеся
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КНДР пока направляет в Украину свои инженерный войска. Но, как говорит экономист Алексей Кущ, там, где инженерные войска, там могут быть и штурмовики.

Не уверен не блефуй: Макрона обвинили в том, что войска КНДР едут в Украину

Войска КНДР

"Кроме того, прибытие инженерных подразделений из КНДР очевидно высвободит человеческий ресурс армии РФ, который сейчас занят сооружением укрепов", — говорит Кущ.

Военные эксперты обратили внимание, что россияне штурмуют, но иногда закрепиться не могут. Получаются "качели" на фронте.

"Переброска инженерных частей КНДР может сформировать новую концепцию российского наступления: русские штурмуют, корейцы окапываются", — отметил Кущ.

В то время немецкий обозреватель Юрген Наудитт пишет, что центральная военная комиссия КНДР объявила об "объединении" своих сил с армией РФ. В рамках военного союза между РФ и КНДР первые силы северокорейской армии возможно прибудут к линии фронта в июле.

Наудитт пишет о том, что "Запад будет протестовать" а в Пентагоне написали, что "за этим определенно стоит следить".

"Ничего так, "стратегическая неопределенность" Макрона сработала: дали РФ заявлениями о войсках НАТО в Украине информповод завести корейцев на фронт, а теперь пошли опровержения. Россияне могли бы и без повода это сделать, но теперь информационно отработают тему "ответного шага" на полную. Простое правило уличной драки: не уверен в себе — не блефуй. Это я о Макроне. Теперь он будет занят выборами и Олимпиадой", — заявил Кущ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ОП возмущены тем, что в ООН нет никакой реакции по поводу отправки корейских войск в Украину.




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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676
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Обсуждения

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Ігор

27 июня 2024, 13:46

Теж саме можна сказати нашим псевдо патріотам, які бігали Хрещатиком з фаєрами і кричалками. А Україні постійно тільки гірше. Це можна сказати словами Машина времени Макаревича: Скажи мне чему ты рад Постой оглянись назад И ты увидишь как вянет листопад И вороны кружат Там где раньше был цветущий сад. Макаревич, до речі засудив Путіна.


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