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"Не учат солдат ничего, кроме алкоголизма": экскомандир из 47-й бригады высказался о подготовке к армии

Николай Мельник прокомментировал ситуацию с мотивацией военнообязанных в Украине

сегодня, 22:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Как критически высказался старший лейтенант и рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады Николай Мельник, у нынешних украинских бойцов отсутствует мотивация на линии фронта.

"Не учат солдат ничего, кроме алкоголизма": экскомандир из 47-й бригады высказался о подготовке к армии

Экскомандир роты 47-й бригады Николай Мельник (фото из открытых источников)

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Ужасные (последствия отсутствия мотивации – ред.)! Ты ему сказал держать наблюдательный пункт, а он автомат бросил, пошел сдался и доложил, где этот СП. Или россияне еще не начали штурм, а он уже убегает. Это – трагедия. Поэтому мотивацией нужно заниматься с утра до ночи", – говорит военный.

Как утверждает офицер, чтобы усилить мотивацию военнообязанных и привлечь новых людей в ряды Вооруженных сил Украины, необходимо изменять систему подготовки.

"Только пропаганда. Только смена системы подготовки, потому что сейчас большинство учебных центров не учат солдат ничего, кроме алкоголизма", – рассказывает военный.

Николай Мельник еще убежден, что нужно использовать навыки человека, которым он научился в гражданской жизни и во время войны.

"Зачем вы бухгалтера отправляете штурмовиком, если он не очень хочет? Или человек — крутой сисадмин, то зачем вы из него делаете механика-водителя? Поставьте его радиотехником, он все наладит. И таких случаев очень много", — завершил офицер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, нужна ли Украине тотальная мобилизация . В Украине следует начать тотальную мобилизацию. Для участия в войне необходимо привлечь заключенных и граждан, которым исполнилось 18 лет. Об этом заявил подполковник 68-й Отдельной егерской бригады ВСУ Михаил Николов.

Михаил Николов заявил, что ситуация на фронте очень непростая, поэтому необходимо менять подход к мобилизации.
 



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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2024/01/28/7438720/
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