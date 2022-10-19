Не только ядерное оружие. Четыре варианта, чем Путин может атаковать Украину

Путин уже несколько недель назад в очередной раз попытался напугать мир своими заявлениями о возможном использовании ядерного оружия. Американское издание The Hill считает, что президент России имеет еще четыре безъядерных варианта, которыми может навредить Украине.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин и его армия неоднократно обвинялись в военных преступлениях, но пока российский диктатор не готов использовать ядерное оружие, несмотря на это президент РФ имеет альтернативы.

Биологическое оружие

Россия несколько раз обвиняла Украину и США в том, что на временно оккупированных территориях проводятся эксперименты по созданию биологического оружия, несмотря на это РФ так и не предоставила никаких доказательств. Байден отреагировал на такие заявления и сказал, что Россия может использовать биологическое оружие.

Американцы считают, что советские программы, которые Россия унаследовала, могут до сих пор быть активными, поэтому существует риск использования РФ биологического оружия. К биологическому оружию относятся различные микроорганизмы, вызывающие болезни и смерть.

Химические атаки

Американское издание считает, что РФ открыто не будет использовать химическое оружие, ведь тогда это было бы легко доказать, поэтому они попытаются дискредитировать Украину. Создадут фейковые новости о том, что украинская армия напала на украинцев, чтобы обвинить Россию. Несмотря на это, эксперты уверены, что использование Россией химического оружия приведет только к еще большей поддержке Украины.

К химическому оружию относятся нервно-паралитические и удушающие вещества, которые вызывают различные повреждения пищеварительных, слизистых и других оболочек организма, кроме того, приводят к смерти.

Разрушение дамб

Американские военные аналитики утверждают, что РФ может взрывать дамбы для уменьшения скорости продвижения украинского контрнаступления на востоке. Подрыв нескольких дамб на Днепре заставит украинцев сосредоточиться на спасательных операциях, а не военных действиях считает издание.

В качестве примера издание приводит ракетные удары в сентябре, когда одна из ракет повредила дамбу в Кривом Роге, затопив несколько сотен домов.

Обычная война

То, что россияне нанесли массовый ракетный удар 10 октября и в последующие дни, подтверждает информацию, что Путин может продолжать атаковать украинские города привычными методами.

Хотя Украина выдержала террористические удары РФ, ВОЗ отмечает, что удары по критической инфраструктуре, домам, топливным центрам может нанести серьезные проблемы.

Ранее портал "Комментарии" писал о плане Путина и Эрдогана по энергетическому кризису в Европе.

Также "Комментарии" сообщали о характеристиках новых иранских дронов, которые РФ может заказать у Исламской Республики.

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