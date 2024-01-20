Не только вывод войск: в Минобороны назвал одно из главных условий завершения войны

Полномасштабная война между Украиной и Россией должна быть завершена переговорами и отказом страны-террориста от ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Tagesspiegel сделал замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк. Фото из открытых источников

Замминистра пояснил, все войны в мире заканчиваются переговорами, в связи с чем война между Украиной и Россией не должна стать исключением.

Иван Гаврилюк добавил, что при подписании любого документа Россия должна отказаться от ядерного оружия. Война завершится возвращением всех территорий Украины, впрочем, необходимо создать механизм, который сделает невозможным повторное нападение врага.

"Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, которые поддерживают Украину, и Россией с другой стороны. И этот документ должен содержать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство — угроза миру", — пояснил заместитель министра обороны.

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