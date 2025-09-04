Не только Сумщина: в ВСУ рассказали, где оккупанты также пытаются создать «буферную зону»

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На Южно-Слобожанском направлении враг пытается создать "буферную зону" в приграничных районах Харьковской области. Основной целью оккупантов остается Волчанск. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер группировки войск "Север" Олег Сушинский.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный отметил, на Южно-Слобожанском направлении российские военные сосредотачивают усилия для создания "буферной зоны" в приграничных районах Харьковской области.
Он отметил, что подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать участок на северном берегу Волчьей — в частности, на территории Агрегатного завода.
Читайте также на портале "Комментарии" — если ранее только Кремль озвучивал подобные инициативы, то теперь и европейские лидеры начали рассматривать возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на пятерых европейских дипломатов.
Авторы публикации отмечают, буферная зона может стать одним из нескольких предложений, которые обсуждают военные и гражданские чиновники для послевоенного урегулирования или перемирия в Украине. Однако между странами нет единого взгляда относительно глубины такой зоны, и неясно, согласится ли на нее Киев, поскольку речь идет о потенциальных территориальных уступках. Официальный Вашингтон, по сообщениям дипломатов, пока не участвуют в этих дискуссиях. Но тот факт, что чиновники рассматривают возможность блокирования полосы украинской территории для обеспечения хрупкого мира, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО, отмечают в издании.