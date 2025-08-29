Европейские лидеры заговорили о создании буферной зоны на территории Украины

Если ранее только Кремль озвучивал подобные инициативы, то теперь и европейские лидеры начали рассматривать возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на пятерых европейских дипломатов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, буферная зона может стать одним из нескольких предложений, которые обсуждают военные и гражданские чиновники для послевоенного урегулирования или перемирия в Украине. Однако между странами нет единого взгляда относительно глубины такой зоны, и неясно, согласится ли на нее Киев, поскольку речь идет о потенциальных территориальных уступках. Официальный Вашингтон, по сообщениям дипломатов, пока не участвуют в этих дискуссиях. Но тот факт, что чиновники рассматривают возможность блокирования полосы украинской территории для обеспечения хрупкого мира, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО, отмечают в издании.

"Они хватаются за соломинку", – говорит бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд.

Он добавляет, что россияне относятся с презрением к европейцам, не считаются с их мнением. И если они думают, что несколько британских и французских наблюдателей остановят их от вторжения в Украину, то они заблуждаются.

СМИ отмечает, разграничение имеет большое историческое значение. Европейские дипломаты не сравнивают его с тщательно охраняемой границей между Северной и Южной Кореей, которые технически все еще находятся в состоянии войны. Они больше сравнивают его с разделением Германии во время холодной войны.

