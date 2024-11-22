Не только США: в РФ назвали страну, которая теперь тоже вовлечена в войну

После атаки ракетами Storm Shadow по территории России Великобритания теперь "непосредственно вовлечена" в войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Sky News заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Фото из открытых источников

"Безусловно, Великобритания теперь непосредственно вовлечена в эту войну, потому что этот обстрел не может происходить без сотрудников НАТО, включая британских сотрудников", — сказал дипломат.

Келин добавил, что в решении об ударах по территории России также участвовали администрации США и Франции. По его словам, это может привести к столкновению между ядерными странами.

Помимо этого, посол назвал "намеренным обманом" решение Великобритании разрешить Украине использовать Storm Shadow для обстрела российской территории. Он подчеркнул, что якобы получил множество сообщений о том, что эти ракеты не покинут пределы Украины.

Журналист Марк Остин отметил, что российские войска регулярно используют китайское, иранское и северокорейское оружие на войне против Украины, что делает эти страны вовлеченными в конфликт. В ответ на это Келин заявил, что на стороне Киева воюют солдаты из Польши.

"По этому поводу я могу с уверенностью сказать, что есть множество наемников из разных стран, которые сейчас воюют на стороне Украины. Мы только что видели в районе Курска польское подразделение, у которого есть специальная форма, которую носят польские солдаты. Так в чем дело?", – высказался посол РФ в Великобритании.

Читайте также на портале "Комментарии" — удар межконтинентальной баллистикой по Днепру: какова цель Путина и будут ли последствия.



