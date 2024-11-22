Не только США: в РФ назвали страну, которая теперь тоже вовлечена в войну

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Кравцев Сергей
После атаки ракетами Storm Shadow по территории России Великобритания теперь "непосредственно вовлечена" в войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Sky News заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Фото из открытых источников
Келин добавил, что в решении об ударах по территории России также участвовали администрации США и Франции. По его словам, это может привести к столкновению между ядерными странами.
Помимо этого, посол назвал "намеренным обманом" решение Великобритании разрешить Украине использовать Storm Shadow для обстрела российской территории. Он подчеркнул, что якобы получил множество сообщений о том, что эти ракеты не покинут пределы Украины.
Журналист Марк Остин отметил, что российские войска регулярно используют китайское, иранское и северокорейское оружие на войне против Украины, что делает эти страны вовлеченными в конфликт. В ответ на это Келин заявил, что на стороне Киева воюют солдаты из Польши.
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