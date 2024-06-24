Не только системы ПВО: стало известно, что Южная Корея может поставить Украине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
После визита кремлевского диктатора Владимира Путина в Пхеньян и подписания договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Россией и КНДР прозвучали заявления Сеула о возможном пересмотре подхода поддержки Украины. Многие заговорили о том, что Южная Корея может начать поставлять Киеву боеприпасы и ПВО.
ПВО Южная Корея
Как подчеркивает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, военно-промышленный комплекс Южной Кореи — один из ведущих в мире. Например, танки Южной Кореи признаны одними из лучших в линейке современных ОБТ, самоходные артиллерийские установки (САУ) пользуются широким спросом, а сама страна относится к крупнейшим производителям снарядов калибра 155-мм. Но главное отличие южнокорейского ВПК — это высокотехнологичная, надежная и качественная продукция, подчеркнул эксперт.
Тем не менее, подчеркивает эксперт, если заявления о пересмотре поддержки Украины не останутся всего лишь заявлениями, можно смело говорить о поставках украинской армии боеприпасов, причем не только 155-мм.
Также, по его словам, не стоит исключать возможности убедить Сеул сначала в передаче Украине танков Т-80У и БМП-3М/Ф, а позднее поднять вопрос об М113 и не только. В конце концов заинтересованность в САУ K55/К55А1 и даже К9 Thunder у Украины вполне обоснованная, а потребность крайне острая.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что директор Управления национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо заявил, что его страна будет готова отправить Украине летальное вооружение, если Россия начнет снаряжать оружием КНДР.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!