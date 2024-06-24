Не только системы ПВО: стало известно, что Южная Корея может поставить Украине

После визита кремлевского диктатора Владимира Путина в Пхеньян и подписания договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Россией и КНДР прозвучали заявления Сеула о возможном пересмотре подхода поддержки Украины. Многие заговорили о том, что Южная Корея может начать поставлять Киеву боеприпасы и ПВО.

ПВО Южная Корея

Как подчеркивает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, военно-промышленный комплекс Южной Кореи — один из ведущих в мире. Например, танки Южной Кореи признаны одними из лучших в линейке современных ОБТ, самоходные артиллерийские установки (САУ) пользуются широким спросом, а сама страна относится к крупнейшим производителям снарядов калибра 155-мм. Но главное отличие южнокорейского ВПК — это высокотехнологичная, надежная и качественная продукция, подчеркнул эксперт.

"Южная Корея обладает весьма обширной номенклатурой техники и средств поражения, которыми может быть заинтересована Украина. Но следует реалистично смотреть на вещи. В то время, как КНДР может себе позволить передавать России миллионы боеприпасов и сотни или даже тысячи единиц техники, будучи уверенной, что цивилизованные страны на нее не нападут, ЮК такой уверенностью в ненападении Северной Кореи похвастаться не может", — говорит Коваленко.

Тем не менее, подчеркивает эксперт, если заявления о пересмотре поддержки Украины не останутся всего лишь заявлениями, можно смело говорить о поставках украинской армии боеприпасов, причем не только 155-мм.

"Сложно сразу так говорить о комплексах ПВО среднего радиуса действия, скорее можно рассчитывать на компоненту малого эшелона, но все зависит от открытости и готовности Сеула к такого рода поддержке", — говорит Коваленко.

Также, по его словам, не стоит исключать возможности убедить Сеул сначала в передаче Украине танков Т-80У и БМП-3М/Ф, а позднее поднять вопрос об М113 и не только. В конце концов заинтересованность в САУ K55/К55А1 и даже К9 Thunder у Украины вполне обоснованная, а потребность крайне острая.

"Единственный момент, который пока остается неопределенным, это насколько Сеул готов делиться с Украиной своей качественной и надежной продукцией, даже выведенной из эксплуатации и находящейся на хранении", — добавил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что директор Управления национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо заявил, что его страна будет готова отправить Украине летальное вооружение, если Россия начнет снаряжать оружием КНДР.



