Учитывая то, что российская экономика приспособилась к санкциям и продолжает войну против Украины, должны быть другие рычаги, которые могут заставить Путина остановиться. Такими рычагами Трампа могут быть экономические и военные возможности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, несмотря на то, что Россия защищена от санкций, её экономика уязвима. Трамп, как считают многие эксперты, всё ещё может наложить арест на часть банковской системы РФ, ограничить цены на нефть и использовать своё влияние на внешнюю политику и торговые сделки с европейскими союзниками.

Бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Эвелин Фаркаш заявила, что у Трампа "много козырей в рукаве", включая законопроект Сената, о санкциях в размере не менее 500% на импорт из России или любой страны, покупающей российский уран или нефтепродукты.

Однако она подчеркнула, что Трампу необходимо дать понять, что Россия не может выиграть войну в военном отношении. Он мог бы увеличить военную помощь, побудить Украину пойти на больший риск при использовании своей военной помощи и сотрудничать с союзниками в использовании замороженных российских активов для обеспечения поставок оружия, отметила она.

При этом Кремль практически не отреагировал на последнюю угрозу Трампа, напоминает NYT. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, заявил во вторник, что Кремль "принял к сведению" эти заявления. Однако союзники Путина осудили и даже высмеяли перенос сроков г-ном Трампом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль предпринимает все возможные меры, чтобы заставить президента США Дональда Трампа отказаться от десятидневного срока для завершения войны в Украине и нормализовать отношения с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).



