Новый ультиматум Трампа: в США рассказали, как Кремль пытается выкрутиться из ситуации

Кремль предпринимает все возможные меры, чтобы заставить президента США Дональда Трампа отказаться от десятидневного срока для завершения войны в Украине и нормализовать отношения с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики напомнили, что чиновники Кремля решительно отвергли новый ультиматум президента США Дональда Трампа относительно переговоров с Россией о завершении ее войны против Украины и подтвердили заинтересованность Москвы в продолжении войны.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в X заявил, что Трамп не может диктовать сроки начала мирных переговоров и что переговоры завершатся только тогда, когда Россия достигнет всех своих военных целей.

Эксперты предположили, что, скорее всего, имеются в виду начальные цели войны: смена власти в Украине, изменения в политике открытых дверей НАТО и сокращение украинской армии до масштаба, который не позволит гарантировать надежную защиту украинцам

В ISW также вспомнили заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что Россия продолжит войну против Украины для защиты собственных интересов, даже несмотря на объявленный Трампом ультиматум.

Аналитики напомнили, что ранее Кремль обещал стимулы, не связанные с войной в Украине, чтобы добиться уступок от США: двусторонние переговоры по контролю над вооружениями и экономические проекты.

"Заявления Пескова об ухудшении отношений России и США и о новом договоре СНВ, вероятно, являются частью усилий, направленных на то, чтобы заставить Трампа отказаться от своего срока ради нормализации двусторонних отношений и продолжения сотрудничества", — предполагают эксперты Института.

В то же время, в ISW по-прежнему убеждены, что Кремль не заинтересован в переговорах о завершении войны в Украине, и пытается затянуть войну для получения дополнительных преимуществ на поле боя.

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