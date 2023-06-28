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Не только Пригожин: Данилов прогнозирует новые бунты в России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что у России будут новые мятежи и попытки сменить власть в Кремле.

сегодня, 10:17
Автор:
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Slava Kot
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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что мятеж лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не единственный, который состоится в России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Данилова в эфире телемарафона.

Не только Пригожин: Данилов прогнозирует новые бунты в России

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

По словам Алексея Данилова, процесс бунтов уже начался в России, поэтому следует ожидать и следующие подобные инциденты.


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"Там будет не один сезон. Не так быстро, как нам хотелось бы, но процесс начался", — считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов отмечает, что бунт Пригожина и его наемников продемонстрировали миру, что Россия остается опасной территорией. Кроме того, секретарь СНБО считает, что организаторами мятежа были люди на высоких должностях в Кремле.

"Люди находятся в тех институтах, которые должны защищать Россию, защищать воинские части. Обратите внимание, террористы захватывают штаб и им никто не сопротивляется", — говорит Данилов.

По его мнению, это дерзкая операция, направленная на дискредитацию Путина.

Напомним, что 23 июня Пригожин начал военный мятеж и вместе с наемниками из группы "Вагнера" направился на Москву. Мятежникам удалось уничтожить несколько единиц российской военной техники и захватить админздания. Через полтора дня после начала бунта Пригожин отказался его продолжать. Это произошло после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" писал о всех мировых лидерах с которыми общался Путин после бунта Пригожина.

Также "Комментарии" сообщали, что британские спецслужбы назвали причину отмены военного похода Пригожина в Москву.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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