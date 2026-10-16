Не только НПЗ: Украина нашла новую уязвимость России - в Кремле этого не ожидали

Соединенные Штаты Америки убеждают Украину не наносить удары по российским НПЗ. И хотя украинские удары фактически не влияют на цены в США, Украина несколько дней не наносила таких ударов. Однако есть и другие объекты, удары по которым могут полностью парализовать Россию.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Эксперты уверены, что Украина может рассматривать российские дата-центры как альтернативу нефтеперерабатывающим заводам для ударов по критической инфраструктуре России. Такое мнение высказали военный эксперт Иван Ступак и политолог Тарас Загородний, объяснив, почему концентрация цифровых сервисов в России создает уязвимости для государства.

По словам Ступака, страна-агрессорка вложила миллиарды в современные центры обработки данных, в том числе связанные с "Яндексом" и "Сбербанком". В то же время, политика так называемого суверенного интернета заставила сосредоточивать цифровую инфраструктуру внутри страны.

"Цифровые ресурсы — это еще российские госуслуги, через которые россиянам рассылают повестки. Определенная часть сервисов в российской армии так же цифровизирована. Если их не будет, то может быть сорвана мобилизация в РФ. Конечно, налоговая служба, администрирование огромного количества объектов, все то, что управляется с электронными системами, это все уязвимы”, — объяснил Иван Ступак.

Эксперт считает, что повреждение таких объектов может повлиять не только на работу интернет-сервисов, но и на выполнение государственных функций.

Тарас Загородний также назвал дата-центры потенциально уязвимой целью. Он обратил внимание на зависимость банковской системы, налоговой службы и государственных услуг от серверной инфраструктуры.

"Оказывается, если выбить все дата-центры, например "Сбербанка", то там вся банковская система упадет. Это же половина банковской системы России. А это и госуслуги. А это и сбор налогов. И это обеспечение безопасности. А перевести это за границу они не могут. Потому что у них есть закон, что данные всех граждан должны находиться непосредственно в России", — сказал он.

В общем, эксперты считают российские дата-центры удачной целью для обстрелов. В то же время Ступак предупредил о риске ответа РФ: под массированными атаками могут оказаться и украинские дата-центры.

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