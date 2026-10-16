Не только НПЗ: Украина нашла новую уязвимость России - в Кремле этого не ожидали

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Кречмаровская Наталия
Соединенные Штаты Америки убеждают Украину не наносить удары по российским НПЗ. И хотя украинские удары фактически не влияют на цены в США, Украина несколько дней не наносила таких ударов. Однако есть и другие объекты, удары по которым могут полностью парализовать Россию.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Эксперты уверены, что Украина может рассматривать российские дата-центры как альтернативу нефтеперерабатывающим заводам для ударов по критической инфраструктуре России. Такое мнение высказали военный эксперт Иван Ступак и политолог Тарас Загородний, объяснив, почему концентрация цифровых сервисов в России создает уязвимости для государства.
По словам Ступака, страна-агрессорка вложила миллиарды в современные центры обработки данных, в том числе связанные с "Яндексом" и "Сбербанком". В то же время, политика так называемого суверенного интернета заставила сосредоточивать цифровую инфраструктуру внутри страны.
Эксперт считает, что повреждение таких объектов может повлиять не только на работу интернет-сервисов, но и на выполнение государственных функций.
Тарас Загородний также назвал дата-центры потенциально уязвимой целью. Он обратил внимание на зависимость банковской системы, налоговой службы и государственных услуг от серверной инфраструктуры.
В общем, эксперты считают российские дата-центры удачной целью для обстрелов. В то же время Ступак предупредил о риске ответа РФ: под массированными атаками могут оказаться и украинские дата-центры.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какого кандидата взамен Зеленскому обсуждают на Западе.