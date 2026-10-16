Не лише НПЗ: Україна знайшла нову вразливість Росії - у Кремлі цього не чекали

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Кречмаровская Наталия
Сполучені Штати Америки переконують Україну не завдавати ударів по російських НПЗ. І хоча українські удари фактично не впливають на ціни в США, Україна декілька днів не завдавала таких ударів. Однак є й інші об’єкти, удари по яких можуть повністю паралізувати Росію.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Експерти переконані, що Україна може розглядати російські дата-центри як альтернативу нафтопереробним заводам для ударів по критичній інфраструктурі Росії. Таку думку висловили військовий експерт Іван Ступак і політолог Тарас Загородній, пояснивши, чому концентрація цифрових сервісів у Росії створює вразливості для держави.
За словами Ступака, країна-агресорка вклала мільярди в сучасні центри обробки даних, зокрема пов'язані з “Яндексом” і "Сбербанком". Водночас політика так званого суверенного інтернету змусила зосереджувати цифрову інфраструктуру всередині країни.
Експерт вважає, що пошкодження таких об'єктів може вплинути не лише на роботу інтернет-сервісів, а й на виконання державних функцій.
Тарас Загородній також назвав дата-центри потенційно вразливою ціллю. Він звернув увагу на залежність банківської системи, податкової служби та державних послуг від серверної інфраструктури.
Загалом експерти вважають російські дата-центри вдалою ціллю для обстрілів. Водночас Ступак попередив про ризик відповіді РФ: під масованими атаками можуть опинитися й українські дата-центри.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якого кандидата на заміну Зеленському обговорюють на Заході.