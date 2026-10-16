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Не лише НПЗ: Україна знайшла нову вразливість Росії - у Кремлі цього не чекали

Іван Ступак і Тарас Загородній назвали нову потенційну ціль України в Росії - дата-центри, від яких залежать державні та банківські сервіси

16 жовтня 2026, 18:44
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Кречмаровская Наталия

Сполучені Штати Америки переконують Україну не завдавати ударів по російських НПЗ. І хоча українські удари фактично не впливають на ціни в США, Україна декілька днів не завдавала таких ударів. Однак є й інші об’єкти, удари по яких можуть повністю паралізувати Росію.

Не лише НПЗ: Україна знайшла нову вразливість Росії - у Кремлі цього не чекали

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Експерти переконані, що Україна може розглядати російські дата-центри як альтернативу нафтопереробним заводам для ударів по критичній інфраструктурі Росії. Таку думку висловили військовий експерт Іван Ступак і політолог Тарас Загородній, пояснивши, чому концентрація цифрових сервісів у Росії створює вразливості для держави.

За словами Ступака, країна-агресорка вклала мільярди в сучасні центри обробки даних, зокрема пов'язані з “Яндексом” і "Сбербанком". Водночас політика так званого суверенного інтернету змусила зосереджувати цифрову інфраструктуру всередині країни.

“Цифрові ресурси — це ще російські госуслуги, через які росіянам розсилають повістки. Певна частина сервісів в російській армії так само цифровізована. Якщо їх не буде, то може бути зірвана мобілізація у РФ. Звісно, податкова служба, адміністрування величезної кількості об'єктів, все те, що керується з електронними системами, це все є вразливими”, — пояснив Іван Ступак.

Експерт вважає, що пошкодження таких об'єктів може вплинути не лише на роботу інтернет-сервісів, а й на виконання державних функцій.

Тарас Загородній також назвав дата-центри потенційно вразливою ціллю. Він звернув увагу на залежність банківської системи, податкової служби та державних послуг від серверної інфраструктури.

“Виявляється, якщо вибити всі дата-центри, наприклад “Сбербанка”, то там вся банківська система впаде. Це ж половина банківської системи Росії. А це й госуслуги. А це й збір податків. І це забезпечення безпеки. А перевести це за кордон вони не можуть. Тому що вони мають закон, що дані всіх громадян повинні знаходитися безпосередньо в Росії”, — пояснив Загородній.

Загалом експерти вважають російські дата-центри вдалою ціллю для обстрілів. Водночас Ступак попередив про ризик відповіді РФ: під масованими атаками можуть опинитися й українські дата-центри.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якого кандидата на заміну Зеленському обговорюють на Заході.




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