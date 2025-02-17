Не только Николаев: еще один город россияне оставили без света в морозы

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Кравцев Сергей
В Херсоне 17 февраля фиксируются серьезные проблемы с электропитанием в нескольких районах города. В результате вражеских обстрелов были обесточены электросети. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
Херсон. Фото: из открытых источников
Он проинформировал, что электроснабжение частично отсутствует в Днепровском и Центральном районах. Кроме того, добавил глава МВА, в Корабельном районе фиксируется "сложная ситуация".
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 16 февраля российские оккупанты нанесли прицельный удар по критической инфраструктуре Николаева, повредив местную тепловую электростанцию, что привело к отключению теплоснабжения в части города. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, нападение было умышленным, чтобы лишить людей тепла в условиях низких температур, что могло привести к гуманитарной катастрофе.
Все соответствующие службы активно работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы как можно скорее возобновить теплоснабжение в дома, медицинские учреждения и учебные заведения.
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