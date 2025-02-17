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Не только Николаев: еще один город россияне оставили без света в морозы

Херсон частично остался без света из-за российских обстрелов

17 февраля 2025, 08:02
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Кравцев Сергей

В Херсоне 17 февраля фиксируются серьезные проблемы с электропитанием в нескольких районах города. В результате вражеских обстрелов были обесточены электросети. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Не только Николаев: еще один город россияне оставили без света в морозы

Херсон. Фото: из открытых источников

"Темные российские силы снова пытаются лишить нас света. Вследствие вражеских обстрелов обесточены электросети", — говорится в публикации чиновника.

Он проинформировал, что электроснабжение частично отсутствует в Днепровском и Центральном районах. Кроме того, добавил глава МВА, в Корабельном районе фиксируется "сложная ситуация".

"Энергетики постепенно ликвидируют повреждения. Херсон живет. Свет победит", — добавил Мрочко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 16 февраля российские оккупанты нанесли прицельный удар по критической инфраструктуре Николаева, повредив местную тепловую электростанцию, что привело к отключению теплоснабжения в части города. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, нападение было умышленным, чтобы лишить людей тепла в условиях низких температур, что могло привести к гуманитарной катастрофе.

"В настоящее время без теплоснабжения остаются 46 тысяч потребителей", — отметил он.

Все соответствующие службы активно работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы как можно скорее возобновить теплоснабжение в дома, медицинские учреждения и учебные заведения.

"Уже организовано 67 пунктов несокрушимости, также продолжается подключение трех мобильных котельных к медицинским учреждениям", — добавил Шмыгаль.




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