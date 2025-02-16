РФ повлекла за собой гуманитарную катастрофу в Николаеве: что известно

В ночь на 16 февраля российские оккупанты нанесли прицельный удар по критической инфраструктуре Николаева, повредив местную тепловую электростанцию, что привело к отключению теплоснабжения в части города. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Обстрел Николаева. Фото: УНИАН

По его словам, нападение было умышленным, чтобы лишить людей тепла в условиях низких температур, что могло привести к гуманитарной катастрофе.

"В настоящее время без теплоснабжения остаются 46 тысяч потребителей", — отметил он.

Все соответствующие службы активно работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы как можно скорее возобновить теплоснабжение в дома, медицинские учреждения и учебные заведения.

"Уже организовано 67 пунктов несокрушимости, также продолжается подключение трех мобильных котельных к медицинским учреждениям", — добавил Шмигаль.

Усилия по восстановлению тепла координируются на уровне центральных и местных властей. После заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будут приняты дополнительные меры по обеспечению теплом жителей города.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич в эфире телемарафона сообщил, что один из работников Николаевской ТЭЦ, пострадавший от взрыва, находится в больнице.

"Генерация электроэнергии полностью разрушена, и ее восстановление в ближайшие дни невозможно. Наша основная цель — восстановить отопление, по крайней мере, ту часть ТЭЦ, которая обеспечивала теплом город", — уточнил он.

По словам Сенкевича, подключение отопления может занять до двух дней.

Отметим, что в ночь на 16 февраля российские войска атаковали Николаев с помощью дронов "Шахед", повредив как гражданские, так и инфраструктурные объекты.

"Комментарии" уже писали, что в результате теракта, который произошел 14 февраля в Николаеве, погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности — Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык. Об этом сообщила пресс-служба Центра.