Не только F-16: Умеров назвал новые типы истребителей, которые может получить Украина

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что Украина постоянно ведет переговоры с западными партнерами относительно новых типов истребителей, которые могли бы использоваться на войне в Украине. По словам Умерова, Украина хочет создать преимущество в небе над РФ.



Истребитель Eurofighter Typhoon. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что Украина получила летом первые истребители F-16, их количество недостаточно, чтобы получить преимущество в воздухе над врагом. Как следствие, министр обороны Рустем Умеров в интервью на телеканале "Рада" рассказал, что Украина помимо полученных F-16 и договоренность о передаче истребителей Mirage ведет переговоры с другими партнерами по новым типам боевых самолетов.

"Уже есть договоренности о передаче F-16 и Mirage. Продолжаются переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon. Скоро будут результаты, которые мы сможем анонсировать", — сказал Умеров.

По словам министра, Россия в разы превышает по количеству самолетов Украину. Россия использует до 300 своих самолетов и вертолетов против десятков украинских. Поэтому Умеров отметил необходимость масштабировать возможности Украины.

"В прошлом году мы фокусировались на тренировке пилотов, получении платформ и развитии инфраструктуры. В этом году мы работаем над тем, чтобы достичь преимущества в небе", – добавил Умеров.

Кроме истребителей F-16, Украина также получит французские Mirage 2000. О передаче неназванного количества истребителей сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в июне 2024 года. Также Украина рассматривает другие типы истребителей. Saab JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель, предназначенный для различных боевых задач. Eurofighter Typhoon – европейский истребитель четвертого поколения, спроектированный для выполнения как воздушных, так и наземных задач.

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