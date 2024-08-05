Не территории: Стало известно, на какие компромиссы могла бы пойти Украина на переговорах с РФ

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Ткачик Олеся
Переговоры между Россией и Украиной в ближайшее время вряд ли состоятся, распространение информации о возможных переговорах связано с избирательной кампанией в США и возможными последствиями ее результатов. Украина в этой ситуации вынуждена удерживать лидерство по вопросам дипломатии и урегулирования российско-украинской войны, заявил в эфире Freedom политолог Олег Саакян.
Переговоры Украины и РФ
В частности, он отметил, что активизация темы переговоров со стороны разных стран не имеет реальных предпосылок, ведь ситуация на фронте в области международного права и поддержка сторон остаются неизменными.
По его словам, Украина сейчас развивает формулу мира и спешит в известной степени с организацией второго Саммита мира как раз до конца осени. По мнению политолога, это происходит потому, что общемировая динамика и в частности избирательная кампания в США подталкивают к тому, что тогда будет наибольший пик усилий целого ряда субъектов, чтобы попытаться провести какие-то переговоры.
Саакян подчеркнул, что вопросы территориальной целостности и суверенитета Украины не могут быть предметом переговоров, тогда как по другим аспектам возможны компромиссы. По его словам, например, возможны компромиссы в вопросах военного характера, взаимодействия по репарациям и завершению войны. Здесь могут возникнуть разные формулы, где диалог будет возможен при участии посредников, добавил эксперт.
Саакян подчеркнул, что до выборов в США диалог невозможен. Основным препятствием для переговоров является то, что Джо Байден не баллотируется на второй срок и не может ничего гарантировать за пределами 2024 года.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в принципе Запад демонстрирует готовность договариваться с Путиным по вопросу Украины.
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