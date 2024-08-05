Не территории: Стало известно, на какие компромиссы могла бы пойти Украина на переговорах с РФ

Переговоры между Россией и Украиной в ближайшее время вряд ли состоятся, распространение информации о возможных переговорах связано с избирательной кампанией в США и возможными последствиями ее результатов. Украина в этой ситуации вынуждена удерживать лидерство по вопросам дипломатии и урегулирования российско-украинской войны, заявил в эфире Freedom политолог Олег Саакян.

Переговоры Украины и РФ

В частности, он отметил, что активизация темы переговоров со стороны разных стран не имеет реальных предпосылок, ведь ситуация на фронте в области международного права и поддержка сторон остаются неизменными.

“Соответственно, это реакция, прежде всего, на избирательную кампанию в США и риски того, что произойдет после того, как придет новый хозяин Белого дома. Поэтому страны, чтобы потом рассеться за заранее купленные билеты, пытаются занять самые выгодные места — быть посредником. Это самая выгодная роль. Она позволяет сидеть сразу на двух стульях, торговать со всеми сторонами и говорить о том, что они нейтральны. Мы видели: Турция, Индия, Китай – многие страны претендуют на эту роль", — заявил Саакян.

По его словам, Украина сейчас развивает формулу мира и спешит в известной степени с организацией второго Саммита мира как раз до конца осени. По мнению политолога, это происходит потому, что общемировая динамика и в частности избирательная кампания в США подталкивают к тому, что тогда будет наибольший пик усилий целого ряда субъектов, чтобы попытаться провести какие-то переговоры.

"И Украине необходимо быть во всеоружии в этот момент и контролировать повестку дня для того, чтобы деструктивные планы не возобладали", — считает политолог.

Саакян подчеркнул, что вопросы территориальной целостности и суверенитета Украины не могут быть предметом переговоров, тогда как по другим аспектам возможны компромиссы. По его словам, например, возможны компромиссы в вопросах военного характера, взаимодействия по репарациям и завершению войны. Здесь могут возникнуть разные формулы, где диалог будет возможен при участии посредников, добавил эксперт.

Саакян подчеркнул, что до выборов в США диалог невозможен. Основным препятствием для переговоров является то, что Джо Байден не баллотируется на второй срок и не может ничего гарантировать за пределами 2024 года.

"Начиная с 2025-го и дальше — мы не знаем, будет ли это Камала Гаррис, или это будет Дональд Трамп. Мы точно не знаем их позиции. И, собственно, в общем сложившийся контекст. Соответственно, какие сейчас переговоры могут происходить, если один из ключевых глобальных игроков — США — не агенты и не могут, по сути, брать на себя какие-либо обязательства и гарантировать их выполнение?” — подытожил Олег Саакян.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в принципе Запад демонстрирует готовность договариваться с Путиным по вопросу Украины.



