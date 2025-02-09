Не территории и членство в НАТО: От этого Украина не должна отказываться на переговорах

Размещение натовских войск на территории Украины для контроля линии столкновения станет предотвращением предстоящей агрессии России. Именно поэтому этот пункт должен быть обязательным условием возможных переговоров с Кремлем, отметил в эфире "Эспрессо" российский оппозиционный политик Марк Фейгин.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, Россия стремится к полному контролю над Украиной, в частности ее политической системы и власти. Кремль действует постепенно, готов потратить на это годы, но не отказывается от своей конечной цели.

Проблема Трампа в том, что он не видит в этом опасности. Он не хочет утраты суверенитета Украины. Он не хочет продолжения войны, это очевидно. Но по разным причинам, в частности по собственным обязательствам, он оказался в сложной ситуации. Он пообещал, что завершит войну через 24 часа. Хотя бы через 100 дней, но завершит. Он стал заложником своих обещаний. Он должен выполнить их любой ценой, потому что дал слово во время предвыборной кампании, а он человек, считающий себя человеком слова", — объяснил Фейгин.

При этом российский оппозиционер отметил, что отказ от демилитаризованной зоны, который патрулировали бы войска НАТО, может стать серьезной угрозой. Это позволит России возобновить боевые действия в любой момент.

По его убеждению, если на переговорах откажутся от создания зоны безопасности с натовскими контингентами, это будет опаснее территориальных уступок или моратория на вступление Украины в НАТО. Москва снова начнет войну, когда ей будет выгодно – например, если выборы в Украине не дадут ей нужного результата, и украинцы, скажем, снова изберут Владимира Зеленского.

По его мнению, остановить возможное новое нападение России могут только мощные экономические, политические и военные препятствия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что стало известно, какие территории могут отдать под буферную зону в Украине.



