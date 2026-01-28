Не ТЦК и не страх: кто реально виноват в исчезновении добровольцев

Добровольческий ресурс в Украине практически иссяк не из-за отсутствия патриотизма, а из-за системного поражения в информационной войне внутри страны. Об этом заявил военный с позывным "Стальной" из подразделения "Варта Днепра", анализируя причины, почему гражданские больше не спешат в армию.

Военный про отсутствие добровольцев

По его словам, в современном мире, где доступ к информации почти неограничен, человека все труднее мотивировать добровольно идти туда, где его могут убить. В критический момент срабатывает базовый инстинкт "бей или беги", и большинство выбирает бегство. Информационное пространство, убежденное военным, системно подталкивает людей именно к этому выбору.

Стальной напоминает, что в 2022 году ситуация была другой: из-за внезапности вторжения существовал информационный вакуум, и люди не понимали, когда враг окажется у их дома. Это заставляло даже неидеологических граждан выбирать сражение вместо побега. Сегодня же рядовой украинец, зайдя в соцсети или Telegram, читает аналитику о "медленном наступлении" врага и делает вывод, что угроза не является непосредственной.

Военный считает, что постоянные сообщения о том, что противник может продвигаться годами, формируют опасную иллюзию времени. Люди думают, что "еще успеют", что "за десять лет договорятся" и откладывают решение защищать страну. Если бы гражданское население постоянно чувствовало, что враг буквально "дышит в спину", мотивация была бы совсем другой.

Отдельно Стальной отмечает демотивирующий эффект публичных разговоров о проблемах в армии. Он признает: система далека от эталона. Но, по его мнению, потенциальный мобилизованный не должен видеть всю "кухню" ВСУ до момента вступления. Ибо вместо желания служить он получает страх, уныние и сразу.

В итоге военный делает жесткий вывод: главный провал в вопросе добровольцев – это провал информационной политики. Именно те, кто формировал публичный нарратив, допустили ситуацию, когда армия перестала быть мечтой, а война личной угрозой для каждого.

