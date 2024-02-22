Не суйтесь в ТЦК. Военный дал несколько советов украинцам, желающим служить

Петр Кошуков считает, что пойти на фронт через ТЦК достаточно рискованный способ.

ТЦК или рекрутинг. Что лучше

"Единственное, что порекомендовал бы, конечно, не суйтесь в ТЦК сразу, потому что это действительно рисковый способ попасть в армию",

– сказал военный.

По его словам, к этому процессу нужно подходить с умом. Например, говорит он, обратиться в рекрутинговое агентство. Также, отмечает Кошуков, смело можно использовать социальные связи, выйти на людей, которые уже в армии и могут дать советы, где лучше служить тому или иному человеку.

Кошуков говорит, что часто военные части, имеющие нехватку кадров, охотно идут на общение с кандидатами. Во время такого интервью можно понять, подходят ли они друг другу. Плюс, добавляет военный, такой способ мобилизации является возможностью попасть в хорошую часть, где потребуются навыки конкретного человека, и где будут учитывать даже его физическое и психологическое состояние.

При этом военный добавил, что мифом является то, что мужчины с ТЦК сразу отправляются в горячие точки.

Кроме того, военный считает, что армия может идеально подойти 40-летним мужчинам, желающим преодолеть так называемый кризис среднего возраста.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство разрешило работникам ТЦК работать круглосуточно. Соответственно, их сотрудники могут в любое время суток вручать повестки и даже проводить ВЛК. Такую инициативу критикуют адвокаты. По их словам, в этом разрешении не хватает только "черных воронков", которые будут уносить мужчин ночью из дома и везти их в ТЦК и на медкомиссию.

Вместе с тем известно, что Минобороны наладило сотрудничество с кадровыми агентствами и через них ищут мужчин определенных профессий, которые нужны той или иной бригаде. Однако там все же полагают, что такой рекрутинг не заменит мобилизацию.