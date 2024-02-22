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Не суйтесь в ТЦК. Военный дал несколько советов украинцам, желающим служить

Украинский военный-добровольец Петр Кошуков считает, что для мужчин, желающих уйти на фронт, является не лучшей идеей поход в ТЦК. Об этом, как сообщает портал «Комментарии», он рассказал в интервью «Общественному радио»

сегодня, 12:17
Автор:
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Ткачик Олеся
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Петр Кошуков считает, что пойти на фронт через ТЦК достаточно рискованный способ.

Не суйтесь в ТЦК. Военный дал несколько советов украинцам, желающим служить

ТЦК или рекрутинг. Что лучше

"Единственное, что порекомендовал бы, конечно, не суйтесь в ТЦК сразу, потому что это действительно рисковый способ попасть в армию",
– сказал военный.

По его словам, к этому процессу нужно подходить с умом. Например, говорит он, обратиться в рекрутинговое агентство. Также, отмечает Кошуков, смело можно использовать социальные связи, выйти на людей, которые уже в армии и могут дать советы, где лучше служить тому или иному человеку.

Кошуков говорит, что часто военные части, имеющие нехватку кадров, охотно идут на общение с кандидатами. Во время такого интервью можно понять, подходят ли они друг другу. Плюс, добавляет военный, такой способ мобилизации является возможностью попасть в хорошую часть, где потребуются навыки конкретного человека, и где будут учитывать даже его физическое и психологическое состояние.

При этом военный добавил, что мифом является то, что мужчины с ТЦК сразу отправляются в горячие точки.

Кроме того, военный считает, что армия может идеально подойти 40-летним мужчинам, желающим преодолеть так называемый кризис среднего возраста.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство разрешило работникам ТЦК работать круглосуточно. Соответственно, их сотрудники могут в любое время суток вручать повестки и даже проводить ВЛК. Такую инициативу критикуют адвокаты. По их словам, в этом разрешении не хватает только "черных воронков", которые будут уносить мужчин ночью из дома и везти их в ТЦК и на медкомиссию.

Вместе с тем известно, что Минобороны наладило сотрудничество с кадровыми агентствами и через них ищут мужчин определенных профессий, которые нужны той или иной бригаде. Однако там все же полагают, что такой рекрутинг не заменит мобилизацию.




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Источник: https://hromadske.radio/podcasts/dobrovoltsi/1309158
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