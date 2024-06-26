Министерство обороны РФ засекретило данные о количестве военных с инвалидностью.

Россия засекретила данные о раненых. Фото из открытых источников

Более того, по данным Центра национального сопротивления, искалеченных на войне против Украины, враг пытается не комиссовать, а возвращать на передовую после минимального лечения.

Сообщается, что исчезли данные и о тех, кто получает пенсию из-за потери кормильца, с помощью которых можно было узнать количество погибших россиян.

В Центре сопротивления отметили, что сокрытие соответствующей информации – привычная практика для российских оккупантов.

В Центре сопротивления также сообщили, что неизменные подходы России к формированию и воспитанию боевого духа у своих военных наблюдаются на временно оккупированном Донбассе, где несогласных бросают в яму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина заявила о готовности пригласить на следующий саммит мира РФ – это главное достижение прошедшего в Швейцарии саммита, пишет журнал Time. Издание отмечает, что на конференции стало очевидно, что "мечта Андрея Ермака о глобальной коалиции разрушена". Time отмечает, что на саммит не прибыл Китай, а Саудовская Аравия согласилась направить посла только после того, как Владимир Зеленский в последний момент совершил поездку в королевство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина упустила немало возможностей для налаживания продуктивного сотрудничества с Китаем, считает политолог Евгений Магда. "У нас отношения с Китаем – это вектор профуканных возможностей. У украинских должностных лиц не появилось понимания Китая. Мы не сумели конвертировать в политическое сотрудничество несколько лет интенсивного экономического партнерства с Китаем", – подчеркнул Евгений Магда.