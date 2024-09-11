Не разрешение на удары по РФ: стала известна циничная причина вояжей западных политиков в Киев

США и страны Европы призывают Украину разработать четкий план на 2025 год для достижения своих военных целей. Они настаивают на том, что Украина должна быть более "реалистичной" в своих амбициях. Запад продолжает поддерживать долгосрочную цель Украины – возвращение контроля над всей своей территорией, в частности, об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди западных и американских чиновников.

Украина и союзники

Однако авторы материала отмечают, что поддержка Украины среди некоторых ключевых союзников на Западе постепенно ослабевает, в то время как Россия демонстрирует успехи на поле боя. Поэтому европейские дипломаты якобы рекомендуют Украине быть более прагматичными в своих военных целях и стратегии. Это может облегчить западным политикам убедить своих избирателей в необходимости дальнейших поставок оружия и помощи Украине.

11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми посетили Киев. Кроме того, в течение последних двух недель Украину посетили и другие чиновники из США и Европы.

Отмечается, что эти визиты свидетельствуют о существующих напряженных моментах в отношениях между Украиной и Западом, в частности, по согласованию желания вытеснить российские войска с реалиями войны на местах. Высокопоставленные чиновники из Европы также сообщили Украине, что полная победа потребует финансовой поддержки от Запада на сотни миллиардов долларов, что нереалистично для США и Европы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запад предлагает Украине заморозить войну по линии разграничения.



