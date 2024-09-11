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Не разрешение на удары по РФ: стала известна циничная причина вояжей западных политиков в Киев

На Западе якобы нет денег, чтобы вложиться в победу Украины, поэтому там призывают Киев уменьшить амбиции

сегодня, 16:24
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Ткачик Олеся

США и страны Европы призывают Украину разработать четкий план на 2025 год для достижения своих военных целей. Они настаивают на том, что Украина должна быть более "реалистичной" в своих амбициях. Запад продолжает поддерживать долгосрочную цель Украины – возвращение контроля над всей своей территорией, в частности, об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди западных и американских чиновников.

Не разрешение на удары по РФ: стала известна циничная причина вояжей западных политиков в Киев

Украина и союзники

Однако авторы материала отмечают, что поддержка Украины среди некоторых ключевых союзников на Западе постепенно ослабевает, в то время как Россия демонстрирует успехи на поле боя. Поэтому европейские дипломаты якобы рекомендуют Украине быть более прагматичными в своих военных целях и стратегии. Это может облегчить западным политикам убедить своих избирателей в необходимости дальнейших поставок оружия и помощи Украине.

11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми посетили Киев. Кроме того, в течение последних двух недель Украину посетили и другие чиновники из США и Европы.

Отмечается, что эти визиты свидетельствуют о существующих напряженных моментах в отношениях между Украиной и Западом, в частности, по согласованию желания вытеснить российские войска с реалиями войны на местах. Высокопоставленные чиновники из Европы также сообщили Украине, что полная победа потребует финансовой поддержки от Запада на сотни миллиардов долларов, что нереалистично для США и Европы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запад предлагает Украине заморозить войну по линии разграничения.




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Источник: https://www.wsj.com/world/ukraine-pressed-to-think-about-a-plan-b-for-war-with-russia-d65112fe?fbclid=IwY2xjawFOON9leHRuA2FlbQIxMAABHQGFbkN3P0xcCp7YEwOBLunlOX7KrkwXW5Ok1MiQPBzph0CPM4O5St5RAA_aem_b1YE6oKc66V6vecrHhYmbA
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