Не пускать украинских военных в Польшу предложили в местном правительстве

Между властями Словакии и Украины идет спор. Речь идет о поставках сырья. В этом контексте важнейшим является завершение военных действий между Киевом и Москвой, отмечают в польском издании Do rzeczy.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Война длится уже более 104 дней, и нет никаких признаков того, что любая сторона сможет достичь всех своих целей. Власти Словакии не скрывают, что в интересах страны немедленно прекратить войну, и пытаются вмешаться в переговоры. Как известно, такую же позицию занимает Дональд Трамп, а это означает, что 2025 год, вероятно, станет годом окончания войны или, по крайней мере, перемирия.

В воскресном "Завтраке Рымановского" на Polsat News ведущий спросил, на чьей стороне должна быть Польша, стоит ли ей вообще участвовать. Депутат Конфедерации Витольд Туманович дал четкий ответ. – На польской стороне, – напомнил он.

Парламентарий ответил, что в отношении российско-украинской войны есть два фундаментальных вопроса, на которые Польша непременно должна обратить внимание.

Во-первых, ни одного польского солдата в Украине, а во-вторых, обеспечить, чтобы регулярные украинские солдаты не приезжали в Польшу.

Туманович отметил, что сейчас об этом мало говорят в публичном пространстве, но призванные в армию и отправленные на длительную войну потенциально представляют угрозу после ее окончания, если их пустят в Польшу.

" Мы прекрасно знаем, что происходит с бойцами, которых уже нет на фронте. К сожалению, они склонны к организованной преступности , поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу " , - подчеркнул он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что симпатии украинцев к Польше заметно снизились в 2024 году, по сравнению с предыдущими годами. Как свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens, заказанного Центром Мерошевского, уровень положительного отношения к Польше снизился почти вдвое с начала полномасштабной войны. У украинцев изменилось отношение к полякам.

В 2024 году только 41% украинцев положительно относятся к Польше, из которых 4% отмечают "очень хорошее" отношение, а 37% — "хорошо". Для сравнения, в 2022 году положительно относились к полякам 83%, а в 2023 году – 67%.