Не просто еще одно безумие Путина: как РФ планирует ввести управление ООН в Украине

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Лиля Воробьева
Российский лидер Владимир Путин сделал очередное абсурдное заявление по поводу введения управления ООН в Украине. Политолог Вадим Денисенко считает, что эти высказывания не следует воспринимать как простые маразматические идеи, поскольку за этим стоит целая стратегия, разработанная российскими аналитиками.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Дополнительную ясность в намерения Кремля внесло заявление спикера Путина Дмитрия Пескова. Он заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать 30-дневное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры.
Денисенко объясняет, что это заявление направлено на продвижение нескольких ключевых тезисов Кремля:
Кремль вновь подчеркивает якобы "нелегитимность" украинской власти, которая "не контролирует свою армию".
Россия выставляет себя как "миролюбивую страну, стремящуюся завершить войну", а Украину — как такую, что этого не хочет.
Кремль пытается увести от себя ответственность за агрессию.
Политолог считает, что эти заявления являются частью информационной кампании Москвы, направленной на оправдание своих действий и влияние на Запад, в том числе и ООН.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин хочет вернуть большую часть Украины и "мятежные регионы", включая Киев. Суть переговоров между США и Россией состоит в том, что они делят шкуру не убитого медведя, то есть Украины, считает социолог Игорь Эйдман.
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