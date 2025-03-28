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Не просто еще одно безумие Путина: как РФ планирует ввести управление ООН в Украине

У Кремля появился новый нарратив в информационной войне, рассказал Вадим Денисенко.

28 марта 2025, 19:57
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Лиля Воробьева

Российский лидер Владимир Путин сделал очередное абсурдное заявление по поводу введения управления ООН в Украине. Политолог Вадим Денисенко считает, что эти высказывания не следует воспринимать как простые маразматические идеи, поскольку за этим стоит целая стратегия, разработанная российскими аналитиками.

Не просто еще одно безумие Путина: как РФ планирует ввести управление ООН в Украине

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Спойлер: идея идиотическая. Но мы должны помнить: утвержденный план в России отрабатывается, а не выбрасывается в помойку. Поэтому к этому нужно отнестись серьезно", — отметил Денисенко.

Дополнительную ясность в намерения Кремля внесло заявление спикера Путина Дмитрия Пескова. Он заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать 30-дневное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры.

"Россия констатирует "отсутствие" контроля за вооруженными силами со стороны руководства Украины. Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, которая, очевидно, "не выполняется"", — сказал Песков.

Денисенко объясняет, что это заявление направлено на продвижение нескольких ключевых тезисов Кремля:

  • Кремль вновь подчеркивает якобы "нелегитимность" украинской власти, которая "не контролирует свою армию".

  • Россия выставляет себя как "миролюбивую страну, стремящуюся завершить войну", а Украину — как такую, что этого не хочет.

  • Кремль пытается увести от себя ответственность за агрессию.

Политолог считает, что эти заявления являются частью информационной кампании Москвы, направленной на оправдание своих действий и влияние на Запад, в том числе и ООН.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин хочет вернуть большую часть Украины и "мятежные регионы", включая Киев. Суть переговоров между США и Россией состоит в том, что они делят шкуру не убитого медведя, то есть Украины, считает социолог Игорь Эйдман.

"Трамп относится к Украине как империалистический хищник из 19 века. Он хочет поделить ее с Путиным — практически не скрывает, что готов отдать часть Украины России, а оставшейся части навязать кабальный договор, который фактически дает США возможность бесконтрольно эксплуатировать природные богатства и человеческий потенциал страны", — говорит Эйдман.

По его словам, именно такой проект передали американцы украинским властям, и он был слит в прессу. Подобные неравноправные договоры империалистические государства в 19 – начале 20 века навязывали Китаю, Ирану и другим своим полуколониям.



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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid0LZTtqgzztqHLyGBhZVHPaPNYL5YV8A7mJYHe2qh5oDFSqpsWujKCuyawwtMCePXil
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