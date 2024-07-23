Не прекращение войны. Стало известно, о ключевом вопросе для РФ на мирных переговорах

Чтобы понять, о чем будут так называемые мирные переговоры между Украиной и РФ, следует анализировать заявления главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова, считает политолог Михаил Басараб.
Переговоры Украины и РФ
"Уже сейчас по его словам понятно, что мирные переговоры россияне планируют не о прекращении войны, а о вопросе защиты русского языка в Украине. Дальше будет еще больше. И о запрете Бандеры с Шухевичем, и о наказании нацистов в рядах ВСУ. И многое другое интересное. В восприятии обывателя "мирные" переговоры – это о мире. В понимании россиян "мирные" переговоры – это ликвидация Украины", – написал в Фейсбуке политолог.
Соглашается с этим мнением и военный Игорь Луценко. По его словам, вопрос языка является предметом соглашения о перемирии с РФ. По его словам, во многих проектах, которые нам преждевременно подсовывают, вопрос особого статуса русского языка в Украине звучит.
"И это, на мой взгляд, самая большая угроза – если мы согласимся отдать часть своего духовного суверенитета. Дальше Москва прекрасно знает, как разорвать нас изнутри, вырастить пятую колонну и всему миру объяснить, почему нас не должно быть. Убийство Фарион имеет наибольшее значение именно в этом контексте. Это – (боевые) действия, следствием которых будет счет, с которым мы завершим войну, где в общем зачете будут не только захваченные или освобожденные территории, но и захваченное или освобожденное гуманитарное пространство", — заявил Луценко в Фейсбуке.
По его мнению, те люди, которые по всему миру расторгают наши достижения, точно это понимают, точно принимают во внимание фактор, насколько украинцы будут решительно протестовать против записи особого статуса языка агрессора в итоговое соглашение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, на какие уступки России украинцы готовы пойти ради мира.
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Огурец
сегодня, 15:05
Этот горе политолог топчет методичку 20 летней давности.Большинство т.е 73 %населения нормальные потому что в очередной раз поверили обицянкам.Только такие типа политологи разожигают этот костер недоброжелательства между людьми.Бедная Украина находится в лапах интриганов.Ну почему то Свобода с пучеглазым Тягнибоком набирает мизер поддержки на реальных референдумах и выборах.