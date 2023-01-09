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Не Польша и не США: какая страна ближе всего к поставкам Украине мощных западных танков

Великобритания рассматривает возможность впервые поставить Украине британские танки Challenger 2 для борьбы с российскими оккупантами

сегодня, 16:20 comments1862
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Автор:

Кравцев Сергей

Великобритания может стать первой страной не только в Европе, но и в мире, которая впервые поставит Украине современные танки Challenger 2. На протяжении нескольких недель не прекращаются переговоры о поставке нескольких единиц танков. Пока что правительство Риши Сунака не приняло окончательное решение, переговоры продолжаются. Об этом заявил источник, осведомленный об переговорах, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Не Польша и не США: какая страна ближе всего к поставкам Украине мощных западных танков

Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2. Фото: Getty Images

СМИ отмечает, если Британия проявит инициативу и возьмет на себ роли лидера поставке Украине танков – это ознаменует новый этап в войне Украины и России, потому как украинская армия тогда существенно укрепится. Кроме того, пример Лондона может побудить ряд других страна Запада, в частности, Германию к передаче Украине танков.

Стоит отметить, украинское политическое и военное руководство просит союзников довольно продолжительное время оснастить украинскую армию мощными западными танками.

Один из источников "Sky News" допустил, что Великобритания может предложить 10 танков Challenger 2, что достаточно для оснащения эскадрильи. Издание подчеркивает, сами по себе 10 танков не смогут помочь Украине переломить ситуацию на фронте, но смогут стать неким психологическим этапом для Запада. Есть шанс, что тогда Украина начнет получать более мощное наступательно оружие.

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Источник: https://news.sky.com/story/uk-considering-supplying-ukraine-with-challenger-2-tanks-to-fight-russian-forces-12783107
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