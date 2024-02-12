Не отсутствие F-16 и снарядов. Военный рассказал, что мешает Украине выиграть войну

Новоназначенный Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский должен хотя бы попытаться восстановить управляемость войск – восстановить необходимый армии принцип единоначалия, считает Касьянов.

Юрий Касьянов рассказал, что нужно для победы

По его словам, функции Минобороны и Генштаба разделены невнятно и часто пересекаются. Кроме того, четко не прописаны и полномочия главкома, а у Офиса президента есть привычка вмешиваться в военные процессы до уровня бригады и батальона через головы командующих, подчеркнул Касьянов.

"У нас, фактически, флот воюет отдельно, воздушные силы – отдельно, ССО – отдельно, у ГУР своя маленькая победоносная война, даже Сухопутные войска часто воюют отдельно от воли главкома, что мы видели при Залужном"

, – говорит военный.

По его мнению, отсутствие единоначалия приводит к безответственности, управленческому бардаку, поощряет непрофессионализм руководителей.

"И это главное, что нам мешает выиграть войну. А не отсутствие F-16, нехватка снарядов и бойцов",

– подчеркнул Касьянов.

Также он добавляет, что Сырский должен руководить войсками, планировать подготовку, обеспечение войск, разрабатывать военные операции.

"Проблемы те же, только их будет больше и больше, потому что люди устают, мобилизация тормозит, техники мало, а снарядов — мизер. И западная военная помощь не увеличивается. С каждой минутой враг становится сильнее, а мы – слабее",

– добавляет Касьянов.

По его мнению, нужны мощные оборонительные рубежи – первая, вторая линии обороны, третья, четвертая, пятая… пятидесятая – вплоть до самого Львова, чтобы противник знал: сломает первую, придется ломать вторую. Надо беречь бойцов – это сегодня самый ценный ресурс, считает военный.

"Нужны нестандартные решения; одно из них – массированные дальние (стратегические) беспилотные бомбардировки предприятий военно-промышленного комплекса, аэродромов стратегической и фронтовой авиации. Это то, что мы можем и должны делать – уничтожать технику врага еще до того, как она попадет на фронт" ",

– подытожил Юрий Касьянов.

Напомним, 8 февраля Александр Сырский был назначен новым Главнокомандующим ВСУ.

Как рассказывал портал "Комментарии", Сырский отметил, что перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи , в частности: четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от наших союзников; быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основным заданием военной логистики. При этом он подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих являются главной ценностью армии.



