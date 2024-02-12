Не отсутствие F-16 и снарядов. Военный рассказал, что мешает Украине выиграть войну

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Ткачик Олеся
Новоназначенный Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский должен хотя бы попытаться восстановить управляемость войск – восстановить необходимый армии принцип единоначалия, считает Касьянов.
Юрий Касьянов рассказал, что нужно для победы
По его словам, функции Минобороны и Генштаба разделены невнятно и часто пересекаются. Кроме того, четко не прописаны и полномочия главкома, а у Офиса президента есть привычка вмешиваться в военные процессы до уровня бригады и батальона через головы командующих, подчеркнул Касьянов.
По его мнению, отсутствие единоначалия приводит к безответственности, управленческому бардаку, поощряет непрофессионализм руководителей.
Также он добавляет, что Сырский должен руководить войсками, планировать подготовку, обеспечение войск, разрабатывать военные операции.
По его мнению, нужны мощные оборонительные рубежи – первая, вторая линии обороны, третья, четвертая, пятая… пятидесятая – вплоть до самого Львова, чтобы противник знал: сломает первую, придется ломать вторую. Надо беречь бойцов – это сегодня самый ценный ресурс, считает военный.
Напомним, 8 февраля Александр Сырский был назначен новым Главнокомандующим ВСУ.
Как рассказывал портал "Комментарии", Сырский отметил, что перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи , в частности: четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от наших союзников; быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основным заданием военной логистики. При этом он подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих являются главной ценностью армии.
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