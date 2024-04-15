Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко выразил мнение, что российская элита может продемонстрировать неповиновение их лидеру Владимиру Путину. Украинский чиновник считает, что такой сценарий возможен.

Александр Литвиненко

В интервью The Economist Александр Литвиненко отметил, что переворот против кремлевского диктатора Путина при определенных условиях все же возможен. Однако, по словам секретаря СНБО, для Украины приоритетом является не отстранение российского лидера от власти.

Литвиненко подчеркнул о наличие рациональных представителей в российском военно-политическом руководстве. По словам украинского чиновника, эти лица будут действовать, когда поймут, что стоимость сотрудничества с Путиным превышает возможные последствия его отстранения.

Однако главной задачей Украины остается получение реальных гарантий безопасности, которые действовали бы в случае новой агрессии против государства, отметил секретарь СНБО.

Журналисты The Economist отметили, что Литвиненко — выдающаяся фигура с глубоким пониманием российских дел. Он получил опыт престижной академии КГБ в Москве и возглавлял Службу внешней разведки Украины, набираясь важного опыта для противостояния своим бывшим коллегам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина имеет целью подписать с как можно большим количеством стран так называемые гарантии безопасности, согласно которым Киеву помогут в будущем отразить агрессию России, если она повторится.

Однако многие эксперты скептически относятся к тому, что гарантии безопасности станут действенным механизмом защиты государства. По их мнению, эти гарантии безопасности должны быть ратифицированы парламентами стран-подписантов, в противном случае они могут превратиться в некий "будапештский меморандум".