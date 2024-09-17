Не нужно тешить себя иллюзиями: Нидерланды озвучили неутешительный прогноз по войне в Украине

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Кравцев Сергей
Тот, кто в Европе считает, что война в Украине завершится в этом или даже следующем году – далек от реальности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "LRT TELEVISION" сделал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Министр отметил, что ситуация на фронте в Украине остается весьма напряженной, и Россия сейчас действительно сильна.
Брекельманс обратил внимание, что сейчас очень важно европейцам смотреть на долгосрочную перспективу и убедиться, что объединённая Европа настроена и в дальнейшем продолжать поддерживать Украину.
По его словам, каждому европейцу нужно не терять оптимизм, но в то же время оставаться реалистами. Ведь Россия – действительно мощный противник, и может вести эту войну с такой интенсивностью очень долго.
Читайте также на портале "Комментарии" — со своей стороны, Украина сделала все возможное, чтобы мобилизация набрала обороты и не было больше проблем с нехваткой человеческих ресурсов в армии. Но западные партнеры, которые как раз и требовали увеличения темпов мобилизации, свои обещания не сдержали. ВСУ по-прежнему не имеют достаточно количества военной техники и оборудования, чтобы иметь возможность формировать эффективные боевые подразделения. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
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