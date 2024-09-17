Не нужно тешить себя иллюзиями: Нидерланды озвучили неутешительный прогноз по войне в Украине

Тот, кто в Европе считает, что война в Украине завершится в этом или даже следующем году – далек от реальности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "LRT TELEVISION" сделал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что ситуация на фронте в Украине остается весьма напряженной, и Россия сейчас действительно сильна.

"Я не думаю, что война закончится в этом году, не думаю, что она закончится и в следующем году. Конечно, нам необходимо оказать Украине как можно большую военную поддержку, но нам нужно быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная. Это означает, что мы должны сделать больше, но мы также не должны завышать наши ожидания", — объяснил чиновник.

Брекельманс обратил внимание, что сейчас очень важно европейцам смотреть на долгосрочную перспективу и убедиться, что объединённая Европа настроена и в дальнейшем продолжать поддерживать Украину.

"Потому что иногда люди думают, что российское вторжение было спринтом, который превратился в марафон, но на самом деле это забег длиной 42 км, поэтому мы должны продолжать", — подчеркнул министр обороны Нидерландов.

По его словам, каждому европейцу нужно не терять оптимизм, но в то же время оставаться реалистами. Ведь Россия – действительно мощный противник, и может вести эту войну с такой интенсивностью очень долго.

Читайте также на портале "Комментарии" — со своей стороны, Украина сделала все возможное, чтобы мобилизация набрала обороты и не было больше проблем с нехваткой человеческих ресурсов в армии. Но западные партнеры, которые как раз и требовали увеличения темпов мобилизации, свои обещания не сдержали. ВСУ по-прежнему не имеют достаточно количества военной техники и оборудования, чтобы иметь возможность формировать эффективные боевые подразделения. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).



