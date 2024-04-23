Не нужно ни санкций, ни оружия: у Венгрии есть свой план, как прекратить войну в Украине

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Кравцев Сергей
Поставки оружия в Украину – это не путь к миру и скорейшему завершению войны, а, напротив, к ее затягиванию и увеличению риска эскалации до мировой войны. Именно поэтому Будапешт предлагает отказаться от эскалации в войне, а задействовать все мирные планы, чтобы уже сейчас начать переговоры и прекратит войну. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет портал "444.hu".
Петер Сийярто. Фото: из открытых источников
Глава МИД Венгрии заявляет, что в ЕС существует "готовность к мировой войне" из-за ситуации в Украине.
Сийярто считает, что то, что он называет "стратегией" ЕС, провалилась, а поставки оружия Украине "не приблизили нас к миру и не улучшили позиции Украины на поле боя".
По его словам, в венгерском правительстве считают, что "мирные усилия, и дипломатия должна заменить поставки оружия как единственный способ предотвратить дальнейшие жертвы и разрушения".
Также глава МИД Венгрии раскритиковал намерения ЕС принять новый пакет санкций против РФ, поскольку, по его мнению, предыдущие 13 пакетов были провальными.
Петер Сийярто добавил, что европейские меры нанесли больше вреда Европе, чем России, и что народы континента, в том числе венгры, должны были расплачиваться за это, в то время как они не несут никакой ответственности за развязывание войны.
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