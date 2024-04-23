Не нужно ни санкций, ни оружия: у Венгрии есть свой план, как прекратить войну в Украине

Поставки оружия в Украину – это не путь к миру и скорейшему завершению войны, а, напротив, к ее затягиванию и увеличению риска эскалации до мировой войны. Именно поэтому Будапешт предлагает отказаться от эскалации в войне, а задействовать все мирные планы, чтобы уже сейчас начать переговоры и прекратит войну. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет портал "444.hu".

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Глава МИД Венгрии заявляет, что в ЕС существует "готовность к мировой войне" из-за ситуации в Украине.

Сийярто считает, что то, что он называет "стратегией" ЕС, провалилась, а поставки оружия Украине "не приблизили нас к миру и не улучшили позиции Украины на поле боя".

"Поставки оружия могут лишь затянуть войну или увеличить риск эскалации до мировой войны", – сказал топ-дипломат Венгрии.

По его словам, в венгерском правительстве считают, что "мирные усилия, и дипломатия должна заменить поставки оружия как единственный способ предотвратить дальнейшие жертвы и разрушения".

"Поэтому мы, венгры, готовы обсуждать все мирные планы. Но также необходимо четко осознавать, что мирные конференции могут быть успешными только тогда, когда на них будут присутствовать все участники войны", – сказал он, очевидно имея в виду приглашение России на Саммит мира в Швейцарии.

Также глава МИД Венгрии раскритиковал намерения ЕС принять новый пакет санкций против РФ, поскольку, по его мнению, предыдущие 13 пакетов были провальными.

"Что я не совсем понимаю, так это то, что если что-то полностью провалилось тринадцать раз, то почему то же самое нужно пытаться сделать в четырнадцатый раз?", – высказался министр.

Петер Сийярто добавил, что европейские меры нанесли больше вреда Европе, чем России, и что народы континента, в том числе венгры, должны были расплачиваться за это, в то время как они не несут никакой ответственности за развязывание войны.

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