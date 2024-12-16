Не надо розовых очков: в ВСУ озвучили пессимистический прогноз по прекращению войны

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Кравцев Сергей
Гражданам Украины нужно перестать жить ожиданием скорого завершения войны. Нужно быть реалистами и понимать, что этого не произойдет. Единственный реальный вариант – это прекращение горячей фазы войны, но никак не ее завершение. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Укринформу" высказал капитан Роберт Бровди, более известный украинцам по позывному "Мадьяр".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный подчеркнул, что он верю в силы украинской армии. Следовательно, нужно понимать, что то, что может случится в Украине – это никак не перемирие, а просто остановка боевых действий, но не более того. Особенно, если Украину будут говорить на весь мир, что Киев должен начать переговоры.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что вокруг обещаний новоизбранного президента США Дональда Трампа о быстром завершении войны в Украине стоит много шума, Трампу будет сложно договориться о мире в Украине. Главная причина невозможности начать переговоры между Россией и Украиной кроется в "фундаментальных разногласиях", которые делают мир невозможным. Такое мнение в интервью "The Times" высказал бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
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