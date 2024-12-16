Не надо розовых очков: в ВСУ озвучили пессимистический прогноз по прекращению войны

Гражданам Украины нужно перестать жить ожиданием скорого завершения войны. Нужно быть реалистами и понимать, что этого не произойдет. Единственный реальный вариант – это прекращение горячей фазы войны, но никак не ее завершение. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Укринформу" высказал капитан Роберт Бровди, более известный украинцам по позывному "Мадьяр".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Те, кто сейчас на диване, любят, когда мы там что-то отбили — Харьковщина, Херсон. А когда карта красная и враг постоянно движется, — критикуют. А вы забыли, с кем мы воюем? Вы забыли о доминировании вражеской силы, о нашем обеспокоенном, взволнованном, но не сильно деятельном партнерстве? Партнерскую поддержку, которая постоянно рефлексирует от геополитики и всяких внутренних раскладов, а не от нашей реальной потребности...", — отметил "Мадьяр".

Военный подчеркнул, что он верю в силы украинской армии. Следовательно, нужно понимать, что то, что может случится в Украине – это никак не перемирие, а просто остановка боевых действий, но не более того. Особенно, если Украину будут говорить на весь мир, что Киев должен начать переговоры.

"Это разве не призыв к агрессору, не свидетельство, что мы выдохлись и готовы договариваться? А раз мы готовы договариваться – тогда точно не на наших условиях. А я в наши силы верю, в те, что у нас есть. Возможна остановка, не конец. И не надо розовых очков", — подчеркнул капитан.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что вокруг обещаний новоизбранного президента США Дональда Трампа о быстром завершении войны в Украине стоит много шума, Трампу будет сложно договориться о мире в Украине. Главная причина невозможности начать переговоры между Россией и Украиной кроется в "фундаментальных разногласиях", которые делают мир невозможным. Такое мнение в интервью "The Times" высказал бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.



