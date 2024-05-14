Не месяц: появилась новая информация, когда Украина получит истребители F-16

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Slava Kot
Журналист издания Der Zeit Йорг Лау 13 мая сообщил, что премьерка Дании Мэтте Фредериксен объявила о передаче первых истребителей F-16 в Украину в течение месяца. После обнародования информации, Йорг Лау добавил уточнение о дате отправки боевых самолетов.
Истребитель F-16. Фото из открытых источников
Журналист Йорг Лау извинился за неточную информацию о дате отправки истребителей F-16 от Дании. По его словам, самолеты в Украину должны быть не через месяц, а в течение нескольких месяцев.
Напомним, что согласно договоренностям, Дания должна передать Украине 19 истребителей F-16.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в воздушных силах назвали дату, после которой Украина получит западные боевые самолеты. По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, истребители F-16 должны появиться в Украине после Пасхи. Несмотря на это, Евлаш отметил, что точной даты не знает и дата отправки самолетов уже несколько раз менялась.
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