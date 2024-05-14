Не месяц: появилась новая информация, когда Украина получит истребители F-16

Журналист издания Der Zeit Йорг Лау 13 мая сообщил, что премьерка Дании Мэтте Фредериксен объявила о передаче первых истребителей F-16 в Украину в течение месяца. После обнародования информации, Йорг Лау добавил уточнение о дате отправки боевых самолетов.



Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Журналист Йорг Лау извинился за неточную информацию о дате отправки истребителей F-16 от Дании. По его словам, самолеты в Украину должны быть не через месяц, а в течение нескольких месяцев.

"Исправление: премьер-министр Дании намеревалась объявить F-16 в Украине в течение месяцев (а не месяца), как только что уточнил источник. Извиняюсь. Я удалю оригинальный твит", — написал в социальной сети X Йорг Лау.

Напомним, что согласно договоренностям, Дания должна передать Украине 19 истребителей F-16.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в воздушных силах назвали дату, после которой Украина получит западные боевые самолеты. По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, истребители F-16 должны появиться в Украине после Пасхи. Несмотря на это, Евлаш отметил, что точной даты не знает и дата отправки самолетов уже несколько раз менялась.

F-16. В частности, это касается строительства бункеров и подземных хранилищ, для строительства которых требуется длительное время. Кроме того, для реализации этих планов нужны "колоссальные средства". Также "Комментарии" писали о том, почему Украина долгое время не получает западные самолеты. Как пояснил Илья Евлаш, украинские пилоты проходят длительное обучение, а Украина должна на своей территории построить необходимую инфраструктуру, которая создаст соответствующие условия безопасности для истребителей