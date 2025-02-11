Не корейцы: Россия бросила "мясо" в атаку на ВСУ в Курской области - как успехи

Враг в Курской области РФ решил контратаковать по направлению прорыва, который устроили в феврале ВСУ. Но если россияне всерьез организуют контрудар, у них провалится Купянское направление. Воевать придется россиянами, так как войск КНДР под рукой нет, передает портал "Комментарии" со ссылкой на военного журналиста Богдана Мирошникова.

ВСУ поймали россиян на "вилку": у них не будет хватать солдат или на Курщине, или под Купянском. Коллаж: "Комментарии"

По его данным, контратака у российской армии пока идет "не очень хорошо".

"Но уверен, что они еще перебросят мяса. Хотя с ним есть нюансы – свободного мяса не так чтобы очень много, и нужно перебрасывать с других участков. Какие сразу приходят в голову? Правильно – Волчанск, Глубокое, Липцы, Купянск, Боровая (Харьковской области)", — перечислил журналист.

Тут у россиян возникает дилемма, отметил Мирошников. Проблема в том, что альтернатива – дождаться "пополнения мяса" из северокорейцев — сейчас недоступна. На это могут уйти сутки-трое и больше.

"Сними оттуда (из-под Купянска войска РФ) – и последние их успехи на купянском направлении могут уйти в одно место. Вот и проблема. Контратакуй сейчас – потерпи неудачу – получи еще более глубокий прорыв с нашей стороны. Сними резервы со смежных направлений – ослабь их. Желаю принять врагу максимально неудачные решения", резюмировал Мирошников.

Напомним, что 6 февраля появилась информация о новом наступлении ВСУ в Курской области. Согласно данным ISW, украинские силы за сутки во время штурма продвинулись до 5 км в Курской области. В частности движение происходит юго-западнее Махновки и восточнее Черкасской Конопельки. Также сообщается, что ВСУ захватили хутор Колмаков и Фанасеевку.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в ходе нового наступления ВСУ значительное количество оккупантов уничтожено: речь идет о "сотнях российских и северокорейских военных". Он подчеркнул важность боев именно на российской территории, которые сдерживают 60 тысяч военных российской армии на Курщине, не давая перебросить их под Покровск. Президент добавил, что военные КНДР вернулись на передовую.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб обнародовал потери России за полгода от начала боев в Курской области. Также "Комментарии" писали о том, что Путин забыл о Курской области после того, как армия РФ не смогла освободить регион.