Не комильфо защищать нищебродов: шокирующая информация о ситуации в Днепре

В Днепре террористическая Россия устроила очередную трагедию. Как утверждает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Воздушные силы ВСУ отработали на пределе своих возможностей именно в этом районе.

Днепр

По его словам, враг запустил по Днепру три "Искандера-К", из них была сбита одна ракета. Также было запущено четыре ракеты Х-59/69 – все сбиты. Также были уничтожены все пять "Шахедов".

"И, что самое интересное, разведывательный дрон Орлан-10… Сбитый слишком поздно. Именно разведывательный БПЛА Орлан-10 осуществлял ту разведку и коррекцию ударов, которая и стала причиной сегодняшней трагедии", — написал в Фейсбуке Коваленко.

При этом он сообщил, что сегодня состоялся крайне редкий случай, когда оккупационные войска применили свои Shahed-131/136 в дневное время суток. Так же, можно сказать, что за последние несколько месяцев это был самый массированный комбинированный удар по городу Украины, который не является столицей.

"А теперь, самое неприятное. Удар стал возможным благодаря присутствию над Днепром российского разведывательного БПЛА. Уверен, сегодня вечером или завтра мы увидим на российских пабликах публикации видео этих ударов в реальном времени. Причина? Днепр не закрыт эшелонированной ПВО. У нас по состоянию на сегодня не достаточно средств перехвата малогабаритных воздушных объектов", — подчеркнул Коваленко

По его словам, Днепр не закрыт средствами РЭБ, которые могли бы подавлять данные БПЛА, поскольку нам РЭБ не хватает даже на линии боевого столкновения. Кроме того, он добавил, что в Днепре не используют дроны-охотники, которые уничтожали бы российские разведывательные БПЛА на высотах от 5 км.

"В Днепре нет местной группы пилотов лёгкой авиации, как в Одессе, которые бы вылетали на перехват разведывательных БПЛА на Як-52 или других средствах. Хотя… Это самое интересное. Ведь в Днепре есть немало профессиональных пилотов лёгкой авиации, которые могут оперировать как Як-52 так и другими самолётами", — заявил Коваленко.

По его словам, часть из них владельцы крупного бизнеса, кто-то крутится в банковской сфере, у кого-то магазины и брендовые бутики.

"Не комильфо настолько уважаемым особам летать на поршневом Як-52 и сбивать какие-то там Орлан-10, которые наводят удары, от которых гибнут всякие там нищеброды. Именно эти пилотки, а не пилоты, не решают проблему в Днепре, из-за своего либидо на полшестого, которую всеми силами и возможностями пытаются решить, например, в Одессе. Давно увядший авторитет поджимает подгузник, в то время пока гибнут жители города? Да, я знаю о вас всех по фамильно, кто отказался пилотировать лёгкой авиацией в Днепре. Закончится война – ждите регулярные приветы, куевы “авторитеты”, — заявил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вражеский дрон-разведчик также стал причиной больших потерь на аэродроме в Миргороде.



