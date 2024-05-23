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Не из-за миллионных потерь на войне: что должно произойти для масштабного бунта в России

Россияне могут подняться на масштабный бунт против Кремлевской власти только при условии ее ослабления, говорит Эйдман.

сегодня, 21:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Россияне   не выйдут на протест против войны в Украине, даже если в результате вторжения погибнет еще несколько миллионов россиян. Об этом говорит публицист и автор книг Игорь Эйдман, давая комментарий по поводу того, что большое количество потерь заставит граждан РФ выйти бунт против власти в Кремле.

Не из-за миллионных потерь на войне: что должно произойти для масштабного бунта в России

Бунт в РФ (фото из открытых источников)

Там главная масса жителей на контроле в режиме из-за пропаганды и насилия. И пока режим имеет эти инструменты, что бы ни произошло, эти люди будут подчиняться.

"Поэтому погибнет в Украине 500 тысяч человек или миллион или два, ничего не изменится. Если бы в демократической стране с независимым общественным мнением и с рационально мыслящим населением (а не подконтрольное, как стадо, власти), погибла сотня людей, власть бы снесли. Но Россия — это, к сожалению, не тот случай", — сказал Эйдман.

Публицист продолжил, что не нужно надеяться, что граждане РФ станут другими по причине определенного количества жертв во время войны. Это может произойти только в случае ослабления федерального центра, насилия, пропаганды и централизации, как это наблюдалось во время бунта Пригожина.

"Тогда инструменты насилия были децентрализованы: только часть их была в руках Кремля, а часть — в руках Пригожина. И вот тогда общественное мнение начало раскачиваться и идти в сторону едва ли не поддержки путчистов. Сейчас такого нет. Сейчас все монополизировано, все в руках Кремля ", — подытожил Игорь Эйдман.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай поставляет России все виды вооружения . Китай действительно поставляет террористической России оружие, однако не на прямое, считает Роман Свитан. По его словам, речь идет абсолютно обо всем спектре вооружения, начиная от квадроциклов и завершая ракетами и снарядами и минами.



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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 21:45

А в Україні і це не діє. Слабка бо розікрадена в мотлох. Скільки людей загинули саме через це. Але терпілам байдуже. Головне на світлинах бачать штучний образ сильного Фюрера. І, поки бачать - в абсолютної покорі.


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