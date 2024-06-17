"Не хватает более 50% бойцов": военный рассказал о потерях на фронте

Более 50% бойцов не хватает в 7-м отдельном стрелковом батальоне 65-й отдельной механизированной бригады. Такое заявление сделал в интервью hromadske командир батальона, подполковник Александр Юрин.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Военный рассказал, что сегодня ситуация в возглавляемом им батальоне критическая. Ведь с апреля 2023 года он получил для пополнения только 40 бойцов — в четыре раза меньше уволенных.

"А еще есть боевые потери. Если говорить о нынешнем состоянии, то за последние полтора месяца на линии столкновения мы имеем 10-15% безвозвратных потерь. Приблизительно половина — ранены, еще 7-8% — это пропавшие без вести. В комплект личного состава нам сейчас не хватает более 50% бойцов", – сообщил военный.

По его словам, одной из причин такого положения вещей является задержка с ротацией.

"По уровню комплектации каждое подразделение может быть готово к работе в зоне боевых действий, ограничено готовым или не готовым. Так вот, мой батальон имеет такие показатели комплектации, предусматривающие выведение из зоны боевых действий. Я уже не говорю об уровне усталости бойцов. Он очень высок, потому что с апреля 2022 батальон ни разу не был на ротации", — резюмировал подполковник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с каким показателем Украина на фронте вырвалась вперед. Война на Украине характеризуется беспрецедентным применением беспилотников. Каждый день каждая из сторон использует на фронтах сотни беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет The Telegraph.

Авторы материала отмечают, хотя использование беспилотников использовалось и в других войнах и конфликтах, но именно вторжение России в Украину вывело это на новый уровень. С помощью дронов ведется отслеживание сил противника, наведение артиллерии и нанесение ударов по целям. Кроме этого, относительно дешевые дроны могут уничтожать дорогостоящие артиллерийские установки или танки.

