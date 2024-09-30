"Не хочется никого пугать, но…": военный рассказал о тревожной ситуации на фронте

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Slava Kot
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинское общество "проснуться". По его словам, украинские силы не в лучшей ситуации, особенно из-за отсутствия ротаций и замен на фронте.
Война на Украине. Фото: Генштаб ВСУ
Максим Жорин в Telegram заявил, что украинцы привыкли к новостям о продвижении армии РФ "где-то там на Востоке".
По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, украинские силы истощаются из-за отсутствия ротаций и замен. Как указывает Жорин, украинцам пора действовать и не ждать скорого победного окончания войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич заявил о готовности России к большим штурмам на Купянском направлении.
Также "Комментарии" писали о командире батальона беспилотников 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Варакина, который критикует Министерство обороны Украины. По словам военного, из-за проблем в материально-техническом обеспечении боевых подразделений "бойцы быстро закончатся" на войне в Украине.
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