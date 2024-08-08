Не эскалация, а принуждение к миру: что говорит международное право о «вторжении» на Курщину

Согласно ст. 51 Устава ООН Украина имеет "неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение" на нее, об этом сообщает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Война в Украине

Кроме того, по его словам, именно вооруженная агрессия РФ, подтвержденная не только де-факто вторжением и временной оккупацией регулярными российскими войсками территории Украины, но и многими документами ООН и других организаций и самой Украиной, против Украины стала основанием для применения Украиной права на самооборону.

"Украина может не воздерживаться от применения силы в отношении РФ", — отметил Чалый.

При этом, по его словам, в случае реализации права на самооборону оно может осуществляться и на территории агрессора — на земле, в воздухе, на море включительно.

Также Чалый добавил, что все средства для обороны, включая предоставленные партнерами вооружениями и техникой могут быть использованы

При этом дипломат подчеркнул, что, осуществляя право на самооборону и соответствующие военные действия, Украина не только защищает себя, но и вносит вклад в решение главной задачи современного международного права – обеспечить мир и сохранить мировой правопорядок.

"Вывод: такие потенциальные действия против агрессора не рассматриваются как такая же агрессия, а только как ОБОРОНА и ВООРУЖЕННАЯ ЗАЩИТА. Поэтому говорить: "агрессия" — НЕПРАВИЛЬНО; "самооборона", "вооруженная защита" — ПРАВИЛЬНО; "вторжение" — НЕПРАВИЛЬНО; "восстановление территориальной целостности и суверенитета" — ПРАВИЛЬНО; "эскалация" — НЕПРАВИЛЬНО; "принуждение к миру" — ПРАВИЛЬНО", — заявил Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Бундестаге не против использования Украиной немецких танков в РФ.



