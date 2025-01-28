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Не два месяца: Зеленский раскрыл истинные планы Путина на конец войны

Москва постыдно затягивает переговоры, когда есть шанс добиться мира

28 января 2025, 23:55
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Николай Лисицын

Российский правитель Владимир Путин своими высказываниями 28 января снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый шаг и все циничные уловки главы Кремля направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Не два месяца: Зеленский раскрыл истинные планы Путина на конец войны

Зеленский резко ответил Путину на его циничные хитрости. Коллаж: "Комментарии"

"В 2014 году Россия начала гибридную войну против Украины, которую в 2022-м сделала полномасштабной. Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира либо продолжить убивать полномасштабно, либо получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский предупреждает, что нынешним мировым лидерам стоит учесть ошибки предыдущих лет и ошибки "уже ушедших со сцены лидеров".

"А именно: Путин имеет большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять настоящему давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — заключил глава Украинского государства.

Портал "Комментарии" уже приводил заявление Путина о том, что якобы война закончится через полтора, в лучшем для Украины случае — через два месяца. Глава Кремля убежден, что Украина якобы и месяца не просуществует, "если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны". То есть, российский правитель надеется, что Запад прекратит военную помощь. Глава Кремля также соврал, что в 2022 году предлагал Зеленскому закончить войну, если ВСУ уйдут из Донецкой и Луганской областей. Также Путин 28 января выставил Украине множество дополнительных юридических условий относительно мирных переговоров. Эти условия связаны, с, по его мнению, якобы нелегитимностью Зеленского. 



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13106
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