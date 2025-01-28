Не два месяца: Зеленский раскрыл истинные планы Путина на конец войны

Российский правитель Владимир Путин своими высказываниями 28 января снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый шаг и все циничные уловки главы Кремля направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский резко ответил Путину на его циничные хитрости. Коллаж: "Комментарии"

"В 2014 году Россия начала гибридную войну против Украины, которую в 2022-м сделала полномасштабной. Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира либо продолжить убивать полномасштабно, либо получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский предупреждает, что нынешним мировым лидерам стоит учесть ошибки предыдущих лет и ошибки "уже ушедших со сцены лидеров".

"А именно: Путин имеет большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять настоящему давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — заключил глава Украинского государства.

Портал "Комментарии" уже приводил заявление Путина о том, что якобы война закончится через полтора, в лучшем для Украины случае — через два месяца. Глава Кремля убежден, что Украина якобы и месяца не просуществует, "если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны". То есть, российский правитель надеется, что Запад прекратит военную помощь. Глава Кремля также соврал, что в 2022 году предлагал Зеленскому закончить войну, если ВСУ уйдут из Донецкой и Луганской областей. Также Путин 28 января выставил Украине множество дополнительных юридических условий относительно мирных переговоров. Эти условия связаны, с, по его мнению, якобы нелегитимностью Зеленского.