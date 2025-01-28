Путин соврал, что война могла закончиться сразу: чего ждал от Украины в 2022 году

Российский правитель Владимир Путин заявил, что Украина в 2022 году после российского вторжения якобы могла избежать длительной войны. Для этого будто бы надо было отдать агрессору Донецкую и Луганскую области — и все. Об этом, как 28 января передает портал "Комментарии", Путин заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Путин опять завел пластинку, что Россию обманули в 2022 году. Фото: Pravda Geraschenko / Telegram

"Украине нужно было просто уйти из Донецкой и Луганской областей после 24 февраля. Тогда бы не было никакой войны", — утверждает глава Кремля.

Кроме того, Путин повторил уже ставшую традиционной свою ложь о том, что Россия не была разгромлена под Киевом, а якобы сама отвела войска со всего северного фронта по просьбе "некоторых европейских лидеров", чтобы лучше шли мирные переговоры. Российский правитель в очередной раз повторил, что Кремль тогда "обманули", так как западные лидеры, по словам Путина, "уговорили украинцев продолжать войну".

"Комментарии" напоминают, что в первые же дни вторжения в феврале 2022 года армия Путина захватила значительную часть Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, вошла в Киевскую, Черниговскую и Сумскую. О готовности освободить оккупированные территории в случае, если Украина "уйдет" с Донбасса и отдаст его террористическим группировкам "ЛНР" и "ДНР", Путин никогда не упоминал. Кроме того, ультиматумы, которые глава Кремля выдвигал Украине и Западу перед вторжением и после его начала, включали гораздо больше условий, чем сдача оккупантам двух областей.

Портал "Комментарии" уже приводил заявление Путина о том, что якобы война закончится через полтора, в лучшем для Украины случае — через два месяца. Глава Кремля убежден, что Украина якобы и месяца не просуществует, "если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны". То есть, российский правитель надеется, что Запад прекратит военную помощь.