Не для переговоров. Зеленский назвал истинные цели Курской операции

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области не проводится для усиления переговорной позиции Украины для предстоящих переговоров с Россией.

ВСУ продолжают наступление в Курской области. Фото из открытых источников

"Кто-то говорит, что мы разыгрываем карту для диалога. Каков диалог? Этот "кто-то" – это был Путин. Мы не разыгрываем никаких карт. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, что идем к справедливому миру и до окончания войны", – заявил Владимир Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, цели наступления ВСУ в Курской области заключаются в пополнении обменного фонда, нанесении превентивных ударов, чтобы предотвратить наступление РФ на Сумскую область, а также в том, чтобы показать российскому обществу, что для российского диктатора "дороже оккупация территории Украины, чем защита собственного населения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США не предоставляют Украине разрешения на удары американским оружием вглубь российской территории, так как в будущем надеются перезагрузить отношения с РФ. Как пишет Politico со ссылкой на источники, Белый дом и Пентагон утверждают, что у Украины и без этого есть возможности для победы над Россией. Один из представителей Белого дома рассказал изданию, что использование Storm Shadow или ATACMS по России может оказаться не столь эффективным, как рекламируется. К тому же, в ВСУ ограничен запас таких ракет, а имеющиеся могут не достичь критически важных российских целей, которые уже выведены из зоны их досягаемости.