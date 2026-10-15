«Не держусь за кресло»: Зеленский разнес ультиматум Трампа касаемо его отставки

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал призывы президента США Дональда Трампа к смене украинского лидера. По мнению главы государства, такая риторика не помогает ни Украине, ни самому американскому президенту, а играет в пользу российского диктатора Владимира Путина. Об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

Украинский президент подчеркнул, что публичные призывы к его отставке могут негативно восприниматься американским обществом. Он также подверг сомнению целесообразность подобных заявлений, отметив, что они не способствуют усилению давления на Кремль.

"Я думаю, что это ошибка говорить об этом, потому что это не поддержка меня. И для чего? Я не знаю. И американцам такая риторика не понравится, я так думаю. Так что это не помогает и президенту Трампу тоже", — заявил Зеленский.

Глава государства особо подчеркнул, что не держится за президентский пост и не намерен оставаться у власти десятилетиями. По его словам, главная проблема заключается не в политических амбициях, а в отсутствии достаточного давления на Россию. Зеленский добавил, что "не держится за кресло" и "не будет президентом 40 лет".

"Для меня это не имеет значения. Важно… то, что Путин не испытывает давления. Когда он не испытывает давления, он нападает, потому что знаете… это доставляет ему огромное удовольствие", — сказал украинский лидер.

Зеленский также предостерег от углубления разногласий между США и Европой, а также между Вашингтоном и Киевом. По его убеждению, такие противоречия позволяют российскому руководству демонстрировать собственному обществу успехи в противостоянии с Западом.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг возможность прекращения огня между Украиной и РФ для проведения президентских выборов в Украине. По его словам, Москва не согласится на перемирие, которое, по утверждению российской стороны, могло бы дать Киеву возможность восстановить военные ресурсы.