«Не тримаюся за крісло»: Зеленський розніс ультиматум Трампа щодо його відставки

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заклики президента США Дональда Трампа до зміни українського лідера. На думку глави держави, така риторика не допомагає ні Україні, ні самому американському президенту, а натомість грає на користь російського диктатора Володимира Путіна. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

Український президент наголосив, що публічні заклики до його відставки можуть негативно сприйматися американським суспільством. Він також поставив під сумнів доцільність подібних заяв, зазначивши, що вони не сприяють посиленню тиску на Кремль.

"Я думаю, що це помилка говорити про це, бо це не підтримка мене. І для чого? Я не знаю. І американцям така риторика не сподобається, я так думаю. Тож це не допомагає і президенту Трампу також", — заявив Зеленський.

Глава держави окремо підкреслив, що не тримається за президентську посаду й не має наміру залишатися при владі десятиліттями. За його словами, головна проблема полягає не в політичних амбіціях, а у відсутності достатнього тиску на Росію. Зеленський додав, що "не тримається за крісло" і "не буде президентом 40 років".

"Для мене це не має значення. Важливо… те, що Путін не відчуває тиску. Коли він не відчуває тиску, він нападає, тому що знаєте… це приносить йому величезне задоволення", — сказав український лідер.

Зеленський також застеріг від поглиблення розбіжностей між США та Європою, а також між Вашингтоном і Києвом. На його переконання, такі суперечності дозволяють російському керівництву демонструвати власному суспільству нібито успіхи у протистоянні із Заходом.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув можливість припинення вогню між Україною та РФ для проведення президентських виборів в Україні. За його словами, Москва не погодиться на перемир’я, яке, як стверджує російська сторона, могло б дати Києву можливість відновити військові ресурси.