«Не демонизировать ТЦК»: в Нацсовете по телевидению и радиовещанию обратились к медиа

Национальный совет по телевидению и радиовещанию призывает медиа к корректному и профессиональному подходу в освещении чувствительных тем, в частности процесса мобилизации и деятельности ТЦК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на обращение Нацсовета.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Отмечается, что эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активной фокусировки и распространения фейков со стороны врага.

"Важно, чтобы отечественные медиа отличали правдивую информацию от российских вбросов и подавали информацию только из официальных и достоверных источников. Это важный аспект защиты национальной безопасности.

Враг активно пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации, "демонизации" ТЦК и их сотрудникам. Цель такой деятельности – остановить мобилизацию, расколоть общество, посеять панику и раздор, и таким образом снизить обороноспособность нашей страны", – отмечают в Нацсовете.

По данным Национального проекта по медиаграмотности "Фильтр", российские власти заложили в госбюджете на пропаганду $1,6 млрд. При этом преимущественно информационные усилия страны-агрессора направлены именно на украинскую аудиторию. Прежде всего, пропаганда россии пытается:

продвигать через медиа дезинформацию, связанную с мобилизационными процессами в нашей стране;

манипулировать общественным мнением, стремясь дискредитировать украинские государственные институции и армию;

дезориентировать и запугать население, расколоть общество из-за вымышленных споров и вычурных нарративов дезинформации и, как следствие, снизить международную поддержку Украины.

"Украинские медиа – единственные, кто может играть ключевую роль в информировании общества о важности процесса мобилизации, а также предотвращении спекуляции и фейков вокруг нее.

Враг ясно знает – чем меньше украинских бойцов, тем ближе победа россии. Противостоять этому можно только объединяя усилия народа, войска и медиа, а не противопоставляя их друг другу", – отмечают в ведомстве.